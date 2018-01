Turchia | paura ad alta quota | aereo sbaglia atterraggio e finisce contro una scogliera

Volley femminile - Mondiali 2018 – Il girone dell’Italia e le avversarie ai raggi X : brivido Cina - paura Turchia - occhio a Bulgaria e Canada : Poteva andare decisamente meglio. L’urna di Tokyo non ha dato una mano alle azzurre che sono capitate nel girone di ferro dei Mondiali 2018 di Volley femminile: la Pool B si preannuncia come il gruppo della morte della rassegna iridata, soprattutto vedendo la composizione delle altre Pool (facilissima la A per Giappone e Olanda dove solo la Germania può creare dei grattacapi, Serbia e Brasile andranno in scioltezza nella D magari ...