Turchia | gli Stati Uniti legalizzano le organizzazioni terroristiche in Siria

Turchia - aereo esce di pista durante l’atterraggio e scivola sulla scogliere. Le immagini dall’alto : Un aereo della compagnia a basso costo turca Pegasus con 162 passeggeri a bordo è uscito di pista questa mattina nello scalo di Trebisonda, nel nordest della Turchia, scivolando lungo una scogliera a pochi metri dalla riva del Mar Nero: tutte le persone a bordo, equipaggio e passeggeri, sono state tratte in salvo. Il velivolo, un Boeing 737-800, proveniva da Ankara. Non si conoscono ancora le cause della sciagura. Il governatore locale, Yucel ...

Uno spiraglio nella coltre da regime in Turchia : La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di ieri aprendo uno spiraglio nella cupa coltre da regime calata sulla Turchia. La Corte costituzionale turca ha ordinato il rilascio del giornalista Sahin Alpay e dell'economista e editorialista Mehmet Altan, fratello dello scrittore Ahmet anch'egli in carcere da mesi, ritenendo incostituzionali i motivi alla base del loro arresto.Una sentenza che farà giurisprudenza e che il presidente ...

Turchia - il via libera degli imam : Sì alle spose bambine di 9 anni : Gli imam della Turchia sono concordi: le bimbe possono sposarsi anche a nove anni. Basta abbiano raggiunto la pubertà, ovvero siano in grado di procreare. Non importa se la Turchia è candidata (ormai sempre più lontana) ad entrare nell'Unione Europea che il matrimonio con le bambine lo vieta. E lo condanna. Le autorità religiose di Ankara hanno dichiarato lecita la pratica delle spose bambine, ancora molto diffusa nel Paese guidato da ...

Adesso è ufficiale - la Turchia ha acquistato gli S-400 russi : Il Sottosegretariato per le Industrie della Difesa della Turchia comunica che è stato siglato un contratto con la russia per l'acquisizione della tecnologia missilistica a lungo raggio S-400. 'Il ...

Turchia - sventato nuovo attentato di Capodanno : 29 gli arresti : La polizia turca ha arrestato 29 sospetti militanti dell'Isis, molti dei quali stranieri, in blitz simultanei ad Ankara: preparavano attacchi a Capodanno. Il materiale sequestrato nelle operazioni, ...

Turchia - Erdogan : "Voglio ricucire i rapporti con lEuropa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole ricucire i rapporti con diversi governi europei, dopo che negli ultimi anni ha avuto scontri e tensioni con diverse capitali. Lo ha dichiarato al ...