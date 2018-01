: In #Tunisia proseguono gli scontri tra polizia e manifestanti. Decine i feriti, centinaia gli arresti e un morto... - vocedellelotte : In #Tunisia proseguono gli scontri tra polizia e manifestanti. Decine i feriti, centinaia gli arresti e un morto... - cosimocaridi : #tunisia non ci sono stati scontri questa notte. I quasi 800 arresti hanno decapitato il movimento #Fech_Nestanew - FascianiC : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima PANE ARABO.In #Tunisia un’altra notte di scontri e arresti.Dilaga la protesta contro l’austerità del… - RaffaellaB5 : RT @ilfoglio_it: La Tunisia in rivolta. Gli scontri, il peso della Primavera fallita, il contagio, l’obbligo di non distrarsi - gianlucasberna : RT @ilfoglio_it: La Tunisia in rivolta. Gli scontri, il peso della Primavera fallita, il contagio, l’obbligo di non distrarsi -

A Siliana, Bou Arada e Medenine si sono registrati in serata disordini tra giovani manifestanti e forze dell'ordine, che hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sei giovani sarebbero stati arrestati a Siliana. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità, secondo quanto riportano i media locali.(Di domenica 14 gennaio 2018)