Cerimonie ufficiali e manifestazioni inper il 7°versario della "dei gelsomini".Nella capitale ci sarà un corteo del sindacato Unione Generale Lavoratori tunisini,che ebbe un ruolo importante in quelle vicende,e ora è allineato sulle posizioni del governo. Partiti e associazioni di sinistra marceranno sempre a Tunisi. Intanto, dopo le proteste per il carovita e gli scontri dei giorni scorsi, 800sono stati gli arresti.E il Governo annuncia agevolazioni per le famiglie bisognose.(Di domenica 14 gennaio 2018)