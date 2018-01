Trump mantiene programma Dreamers ' fino a ulteriore comunicazione'

Trump mantiene la parola e taglia i (primi) fondi all'Onu : Lo aveva annunciato e ieri ha mantenuto la "promessa". Gli Stati Uniti hanno, infatti, iniziato a negoziare un taglio di 285 milioni di dollari dei fondi che avrebbero dovuto versare all'Onu per il prossimo anno. "L'inefficienza e le spese facili delle Onu sono ben note - ha denunciato l'ambasciatore americano all'Onu, Nikky Haley - non consentiremo più che la generosità del popolo americano sia ...

Stigliz - Trump non mantiene promesse : Come nel caso degli Usa, dove Donald Trump ha fatto leva sulla rabbia, sulla preoccupazione di tante persone che si sono sentite per anni ignorate dalla politica". Così il premio Nobel per l'Economia ...