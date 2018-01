Trieste Film Festival 2018 | dal 19 al 28 gennaio

Cinema - a Trieste 'FantaBollani' per i film delle origini : Uno spettacolo unico di Stefano Bollani animerà domani sera, venerdì 3 novembre, il Trieste Science+Fiction festival, in occasione della 21/a Golden Méliès Ceremony, cerimonia di consegna del premio '...

Quattro film in concorso alla sezione 'Neon' di Trieste Science+Fiction Festival : Per quanto riguarda la sezione 'Futurologia Docs & Talks', lo spazio in bilico tra scienza e fantascienza che caratterizza ormai da anni il Trieste Science+Fiction Festival, verrà proiettato '...