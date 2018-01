Tour Down Under 2018 | tutti gli italiani al via e le loro ambizioni Il lucano Domenico

Tour Down Under 2018 : Diego Ulissi punta alla classifica generale : Si torna a respirare l’aria del grande ciclismo internazionale. Dopo la classica pausa autunnale/invernale, a metà gennaio riparte il World Tour con la prima breve corsa a tappe stagionale: l’ormai consueto Tour Down Under, in Australia. Saranno davvero in tanti i protagonisti del massimo circuito che correranno sulle strade oceaniche a partire da martedì 16: tutti a caccia della migliore condizione in vista degli appuntamenti più ...

Ciclismo - Elia Viviani fiducioso per il Tour Down Under : 'sono in buona condizione' : Elia Viviani fiducioso per il Tour Down Under, corsa australiana che aprirà il calendario WorldTour Buon esordio stagione quello di Elia Viviani con la Quick Step Floors. Il velocista italiano ha ...

Tour Down Under 2018 : Elia Viviani debutta con la Quick-Step Floors. Parte la rincorsa alla Milano-Sanremo : Martedì prossimo Elia Viviani inizierà la sua esperienza con la Quick-Step Floors, nell’esordio stagionale al Tour Down Under. Questa corsa sarà un banco di prova importante per il corridore veneto, che potrà sfruttare l’aiuto dei nuovi compagni per cercare di conquistare subito un successo di tappa in volata. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Viviani per questa corsa e anche per il prosieguo del 2018. Nella breve corsa a tappe ...

Guida al Tour Down Under 2018 : tutte le tappe - calendario - start list e favoriti - dove vederlo : Con lui debutta nel World Tour il campione del mondo Under 23 2016 Norseman Halvorsen , che guiderà gli sprint assieme a Chris Lawless , e sarà presente anche il nostro Salvatore Puccio . Dal canto ...

Tour Down Under 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Al via Sagan e Viviani : La stagione del grande ciclismo è ai nastri di partenza: martedì, infatti, prenderà il via il Tour Down Under 2018, prima corsa World Tour dell’anno. Sfruttando il clima favorevole dell’emisfero australe, i corridore possono gareggiare in condizioni calde e ritrovare il giusto colpo di pedale per affrontare la prima parte della stagione, che prevede già obiettivi importanti. Tra questi, anche la Milano-Sanremo e tra gli uomini più ...

Tour Down Under 2018 : Peter Sagan inizia la stagione dall’Australia. Obiettivo classiche? Il Mondiale sembra proibitivo per lo slovacco - ma… : Tutto pronto per la prima corsa World Tour della nuova stagione per il grande ciclismo internazionale: si parte, come di consueto, dall’Australia, con il Santos Tour Down Under 2018. In terra oceanica saranno presenti tanti dei possibili protagonisti di questa nuova annata, tutti a testare la gamba in vista dei più importanti appuntamenti (le Classiche di Primavera su tutti). Il corridore più atteso nella nazione dei canguri è sicuramente ...

Ciclismo - Tour Down Under 2018 : il percorso e le sei tappe ai raggi X. Il programma completo e le date : Si avvicina il momento della prima corsa WorldTour dell’anno. Martedì 16 prenderà il via la 20ma edizione del Tour Down Under, breve corse a tappe australiana che apre ufficialmente il calendario del grande Ciclismo. Sei tappe che vedranno protagonisti soprattutto i velocisti, ma saranno presenti arrivi più impegnativi, in cui si deciderà la classifica generale, andiamo quindi ad analizzare tutte le tappe nel dettaglio. Tappa 1: Port ...

Sagan debutta al Tour Down Under : poi visita a Papa Francesco a cui chiederà di battezzare la figlia : Peter Sagan è pronto per l'attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, ...