Torino | Cairo risponde a Mihajlovic Potevo esonerarlo due mesi prima

Torino - Cairo risponde per le rime a Mihajlovic : che frecciata : “Mihajlovic si e’ lamentato perche’ non l’ho chiamato? Con lui c’era un buon rapporto personale, ma chi lo ha chiamato e’ relativo, il rapporto lo aveva giornalmente con Petrachi, forse avrebbe dovuto dire che Urbano Cairo poteva esonerarlo due mesi prima e non l’ha fatto”. Cosi’ il presidente del Torino Urbano Cairo a Radio 24 risponde alle recenti affermazioni dell’ormai ex tecnico ...

Serie A Torino; Cairo : ”Mihajlovic? Potevo esonerarlo prima” : Urbano Cairo, a Radio 24, è tornato sulla decisione di sollevare dall’incarico Sinisa Mihajlovic. Il presidente del Torino Urbano Cairo risponde così a Radio 24 alle recenti affermazioni dell’ex tecnico Sinisa Mihajlovic. “Mihajlovic si è lamentato perché non l’ho chiamato? Con lui c’era un buon rapporto personale, ma chi lo ha chiamato è relativo, il rapporto lo aveva giornalmente con Petrachi, forse avrebbe ...

Torino - Tapiro d’oro a Mihajlovic : “Dispiace che Cairo non mi abbia chiamato” : Torino, Tapiro d’oro a Mihajlovic: “Dispiace che Cairo non mi abbia chiamato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mihajlovic – Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d`oro a Sinisa Mihajlovic per il recente esonero da allenatore del Torino. IL COMMENTO DI Mihajlovic L’ex ...

Calciomercato Torino - Cairo : “pochi 100 milioni per Belotti - adesso con Mazzarri…” : Calciomercato Torino – Impatto importantissimo per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, netto successo casalingo contro il Bologna. Nel frattempo Cairo parla di mercato ed in particolar modo dell’attaccante Belotti come riportato a ‘Radio Uno’: “Se penso che Coutinho viene ceduto al Barcellona a 160 milioni, allora forse mi sono tenuto basso su Belotti, se torna a fare quello a cui ci ha abituato. E’ il ...

Torino - Cairo : ” Non sono pentito di aver tenuto Belotti” : Torino, Cairo: ” Non sono pentito di aver tenuto Belotti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... BELOTTI – “Belotti? Non sono assolutamente pentito di non averlo ceduto. Era un patto con i miei tifosi. Un impegno preso che andava rispettato. Dopodiché Belotti ha avuto un po’ di sfortuna, anche tanta, ma sono convinto possa tornare a ...

Torino - a tutto Cairo : bastona Mihajlovic - svela il patto coi tifosi e su Okaka… : Il Torino si affaccia alla finestra di mercato invernale con diverse incognite. Con l’arrivo sulla panchina di Walter Mazzarri potrebbero cambiare le idee societarie, anche in base a quanto deciderà il tecnico in chiave modulo. La prima uscita col 4-3-3 è andata molto bene e dunque potrebbe darsi che Mazzarri decida di abbandonare la sua amata difesa a 3 per adeguarsi alla rosa che ha attualmente a disposizione. Nel frattempo, il patron ...

Torino - Mazzarri : "Acceso in me un fuoco. Ringrazio Cairo per la stima" : Ritorno da sogno nel campionato italiano per Walter Mazzarri, che alla prima sulla panchina del Torino si impone con un secco 3-0 sul Bologna : "Sono contento della vittoria: chi mi conosce bene sa ...

Torino - Cairo : 'Volevo Mazzarri nel 2007. E prima del Watford ci fu un contatto' : L'ha detto in conferenza stampa, durante la presentazione del nuovo allenatore granata, e l'ha ribadito su Sky Sport: "Vedevo in lui un uomo con la voglia di far bene e attento ai dettagli". Le ...