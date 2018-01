Tifosi della Juve contro la chiusura della Curva Sud | pronta la class action

Padova Vicenza annullata/ Non si gioca : i Tifosi bloccano il pullman della Berretti. 3-0 a tavolino : Padova Vicenza non si gioca: la partita di Coppa Italia Serie C è annullata per la protesta dei tifosi ospiti che hanno impedito alla Berretti di partire per l'Euganeo. Sarà 3-0 a tavolino(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:37:00 GMT)

Domani incontro di Tifosi della Juventus al centro di Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Juventini in festa a Roma. Molti tifosi della 'Vecchia Signora' si incontrano Domani dalle ore 15 alle 18, al Mercato Nomentano di via Alessandria. In programma c'è 'Eventibus'...

Pallotta fa discutere - “al Sud problemi di sicurezza” - Tifosi furiosi : “e gli episodi di San Siro - Bentegodi e curva della Juventus?” : La Roma non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ma a fare discutere sono anche e sopratutto le situazioni fuori dal campo. In particolar modo il caso Nainggolan che non è stato convocato per l’ultima partita ma anche alcune dichiarazioni di Di Francesco che ha allontanato l’obiettivo scudetto e quella di Monchi che ha parlato di mancata ...

Niente trasferta ad Avezzano per i Tifosi della Vastese - la delusione delle due società : È una decisione che ci fa male e che compromette quella che, siamo certi, sarebbe stata una bella giornata di sport e tifo . Come società, come dirigenti, investiamo risorse e passione per riportare ...

Pitti Uomo - le sciarpe dei Tifosi del Museo della Moda : ... l'iniziativa con cui l'artista italiano più controverso della scena contemporanea invade i gift shop dei musei di tutto il mondo, prima tappa del suo nuovo progetto Made in Catteland . Un omaggio a ...

Roma-Atalanta - i Tifosi della ‘Dea’ suonano la carica sul web : “distruggiamo i giallorossi” : Roma-Atalanta sarà il primo posticipo di questa 20^ giornata di Serie A. I giallorossi vogliono a tutti i costi tornare a conquistare i tre punti dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Di fronte però ci sarà un’Atalanta reduce dalla vittoria in Coppa Italia con il Napoli. E i tifosi della ‘Dea’ non hanno intenzione di accontentarsi, sul web i supporter bergamaschi hanno suonato la carica con proclami ...

Prime parole di Pjaca da giocatore dello Schalke 04 : la rivelazione che spaventa i Tifosi della Juve : Dopo aver superato le visite mediche, Marko Pjaca è diventato ufficialmente un giocatore dello Schalke 04. Il croato si è trasferito nel club tedesco con la formula del prestito oneroso sulla base di 1 milioni di euro più 500 mila euro di bonus. L’ormai ex Juventus ha rilasciato le sue Prime parole: “Ho parlato con il mister che mi ha spiegato i suoi piani. Sono qui per giocare e aiutare la squadra, e dopo penserò al Mondiale. Ho parlato a ...

Milinkovic Savic a Torino con la fidanzata - i Tifosi si scatenano : “Vieni alla Juve” - ecco il motivo della visita : E’ bastata una foto postata su Instagram che lo ritrae a Torino insieme alla fidanzata e Milinkovic Savic è stato subissato di commenti sui social da parte dei tifosi della Juventus che lo invitano a trasferirsi in bianconero: “Vieni alla Juve”, hanno scritto in molti, “150 milioni ed è vostro”, la risposta di follower di fede biancoceleste.. Nei giorni scorsi il centrocampista serbo ha allontanato le pretendenti ...

Eysseric oggetto misterioso della Fiorentina : l’ex Nizza manda un messaggio ai Tifosi : L’avventura di Valentin Eysseric con la maglia della Fiorentina non è stata fin qui ottima. Il trequartista francese non si è ancora integrato ma ha voluto comunque mandare un messaggio ai tifosi viola: “Vi auguro un felice anno nuovo a voi e ai vostri cari. Che quest’anno 2018 sia bello e tutti i vostri desideri diventino realtà. Ho trascorso un anno eccellente a Nizza e Firenze. L’avventura con l’OGCN è stata magnifica anche se è ...

Dzeko in crisi per l’astinenza di goal? Il bosniaco si ‘consola’ in discoteca - Tifosi della Roma furiosi [FOTO] : La Roma ha chiuso il 2017 con un deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Edin Dzeko ha proseguito nella sua astinenza da goal dimostrando di attraversare un periodo non certo positivo. Il bosniaco però ha trovato comunuque il modo di festeggiare: dopo la sfida con i neroverdi l’attaccante è volato in Croazia, sfruttando il giorno libero concesso da Di Francesco, per assistere al concerto di Zeljko Joksimovic, cantante serbo affermato ...

Crotone-Napoli - proteste calabresi per due rigori non fischiati : commenti anche dei Tifosi della Juve : rigori Crotone – Il Napoli si è laureato campione d’inverno, successo per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Crotone, decide una perla di Hamsik. Partita non entusiasmante per gli azzurri che però hanno conquistato tre punti preziosi, partita coraggiosa dei calabresi, la classifica fa paura ma la squadra può raggiungere la salvezza. Episodio dubbio nel finale, contatto tra Maggio e Ceccherini in area di ...

VITTORIO CECCHI GORI/ Come sta dopo l'ischemia? Il messaggio di incoraggiamento dei Tifosi della Fiorentina : VITTORIO CECCHI GORI non è morto: Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinicotranquillizza sulle condizioni di salute.

Partite di Natale - i Tifosi di Milan e Inter al fianco della squadra a San Siro : MilanO - Attesi 50 mila tifosi per il derby di Coppa Italia di domani, mentre sabato 30 dicembre saranno oltre 55 mila i supporter nerazzurri che riempiranno gli spalti di San Siro per caricare l'...

Fiorentina - Della Valle torna a parlare : il futuro di Chiesa e una confessione che farà male ai Tifosi viola : A margine dell’inaugurazione del nuovo impianto Tod’s ad Arquata, il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle, è tornato a parlare di questioni viola rilasciando importanti dichiarazioni: “Federico Chiesa? Mi auguro di trattenere il ragazzo con noi almeno qualche anno. C’è un bel progetto, poi sta a lui decidere ma io sono ottimista. I giocatori che sono stati ceduti è perché volevano cambiare aria, anche Vecino. ...