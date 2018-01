THE FLASH - Barry arrestato? Anticipazioni della puntata 4x10 The

Nuovi ingressi nel cast di Narcos 4 - da THE FLASH arriva Matt Letscher per la nuova stagione ambientata in Messico : Si amplia il cast di Narcos 4: nella nuova stagione della serie dedicata alla caccia ai narcotrafficanti più pericolosi di sempre entra Matt Letscher, nel ruolo di co-protagonista della saga prodotta e distribuita in tutto il mondo da Netflix. La nuova importante aggiunta al cast arriva dopo l'annuncio dei Nuovi coprotagonisti Michael Peña e Diego Luna, che saranno i volti principali del racconto dedicato ai cartelli messicani del ...

La midseason première di THE FLASH 4 ci porta in tribunale : l’alter ego di Barry sarà reso pubblico? : Non stata una buona annata per The Flash 4 e il suo pubblico ma sicuramente le cose peggioreranno con la midseason première in onda a gennaio. La serie con Grant Gustin si prepara a tornare dopo le feste e, in particolare, a partire dal 16 gennaio sempre negli Usa ma potrebbe portare con sé nuovi problemi per il velocista e il suo team. Qualche settimana fa abbiamo lasciato Barry nei guai per via della morte di DeVoe. Il nostro velocista si ...

Telespettatori sul piede di guerra : THE FLASH - Arrow - Supergirl non si vedranno su Italia 1 : Sul web sono partite diverse petizioni rivolte al Biscione. Tutte chiedono di vedere in chiaro le serie televisive DC Comics. Gli eroi divenuti popolari su Italia 1 hanno avuto un lento declino che ha indotto Mediaset a farli slittare da una…Continua a leggere →

THE FLASH 4 - Arrow 6 - Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 in onda a febbraio su Mediaset : la programmazione fa infuriare i fan : Colpo di scena signori: The Flash 4, Arrow 6, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 saranno in onda in Italia a partire da febbraio ma, a quando pare, Mediaset ha deciso di rinunciare alla prima serata di Italia1. Chi ha seguito le serie sulla rete giovane di casa Mediaset sa bene che, da una prima serata dedicata proprio agli eroi DC/The CW siamo passati al sabato pomeriggio per via degli ascolti non molto alti e quest'anno le cose potrebbero ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x09 "Don't run" : Miei amatissimi Speedsters, siamo all'ultima puntata dell'anno e voglio andare in ibernazione fino a gennaio, quando potrò riavere la mia dose di Grant Gustin settimanale.Pure guardare l'episodio di questa settimana è stata un'avventura. Non so perché internet mi ha abbandonato, quindi nonostante i miei mille sforzi non sono riuscita a vedere la puntata mercoledì. In due ore e mezza sono riuscita a vedere solo venti minuti di episodio, e se c'è ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x09 "Don't Run" : E' vestito di rosso, ma non è Babbo Natale. Lui è il Velocista Scarlatto! Il Natale è alle porte, ed anche ai Laboratori STAR i ragazzi sono impegnati con gli addobbi. Caitlin che è una ragazza molto gentile, invita Ralph a festeggiare il Natale con loro, ma lui rifiuta con una battuta. Quella battuta si riferisce a Killer Frost che a quanto pare è più divertente di lei, mettendo quindi la ragazza a disagio. Ok che la cattiva ragazza ...

Il midseason finale di THE FLASH 4 rivela il piano del Pensatore e manda Barry dietro le sbarre (video) : Il midseason finale di The Flash 4 arriva dopo il maxi crossover della scorsa settimana e cambia le cose. L'adrenalina scende così come la spettacolarità dell'episodio ma questo non significa che siamo rimasti delusi, anzi. Niente può essere come quello che abbiamo visto in Crisis on Earth-X ma il midseason finale di The Flash 4 ha saputo colpire al cuore e non solo. Chi si aspettava una romantica luna di miele per i WestAllen all'ombra di un ...

THE FLASH - "Salvate Barry e Caitlin!". Anticipazioni della puntata 4x09 "Don't Run" : Stasera andrà in onda la nona puntata della quarta stagione di The FLASH, "Don't Run".Questo episodio sarà il finale di metà stagione, e lo show andrà in pausa per le vacanze natalizie, dopo di che tornerà in onda verso la metà di gennaio 2018.In questo finale di metà stagione si preannunciano molti colpi di scena. Andiamo ad analizzare la trama:Il clima natalizio è sceso anche nei Laboratori STAR che vengono addobbati secondo la ...

THE FLASH - Recensione episodio 4x08 "Crisis on Earth-X (3)" : C'era una volta un ragazzo di nome Barry Allen, ma pochi sanno che lui è la Scia il Velocista Scarlatto The FLASH.Bene, bene, bene, il crossover tanto atteso è arrivato! Nella puntate precedenti di Crisis on Earth X:Oliver, Felicity, Kara, Alex e Leggende si radunano a Central City in occasione del matrimonio di Barry ed Iris. Durante la cerimonia, dei Nazisti fanno irruzione in chiesa creando il caos, ma i nostri eroi riescono ad ...

Kendrick Sampson in THE FLASH 4 : un nuovo villain all’orizzonte? I dettagli sul suo ruolo : L'annuncio dell'arrivo di Kendrick Sampson in The Flash 4 apre ufficialmente la strada alla seconda parte di questa stagione attualmente in onda negli Usa. Negli episodi della serie in onda su The CW in Patria abbiamo avuto modo di conoscere il Pensatore e la sua nascita ma non c'è stato ancora un vero e proprio scontro tra il villain e il velocista scarlatto. La situazione è ancora molto complicata e l'arrivo di Kendrick Sampson in The Flash ...

Andrew Kreisberg cacciato dalla Warner Bros. : il produttore esecutivo di Supergirl e THE FLASH colpevole? : Andrew Kreisberg cacciato dalla Warner Bros. con effetto immediato, questo è il responso arrivato poco fa dagli Usa e che riguarda il produttore esecutivo dell'Arrowverse e, in particolare, di Supergirl e The Flash. Nei giorni scorsi era stata annunciata la sospensione in attesa della conclusione delle indagini interne arrivate in seguito ad una serie di denunce, e poco fa è arrivata la notizia che conferma il suo addio all'azienda. Un nuovo ...

HUMOUR - THE FLASH - Speciale Crossover "Crisis on Earth X" : Ciao a tutti miei splendidi raggi di sole, non vi sembra che questa settimana il mondo sia più bello? Più colorato, più allegro, più felice? Il mio lo è, e il motivo è solo uno: quadrupla dose settimanale di Barry Allen.Pensate, perfino il fatto che alla base di questo mega Crossover ci sia il matrimonio della mia notp per eccellenza non mi scalfisce. Per rendere il tutto più realistico ho scritto la recensione in due tempi, sai mai che mi ...

Crisis on Earth-X si conclude con THE FLASH 4 e Legends of Tomorrow 3 tra matrimoni e morti : E anche questo maxi crossover è andato. Crisis on Earth-X ci lascia con un doppio episodio davvero importante e non solo per lo stesso evento ma anche per le serie che sono state coinvolte. The Flash 4 e Legends of Tomorrow 3 chiudono Crisis on Earth-X regalando al pubblico matrimoni, un morto eccellente ma poche sorprese visto che gli spoiler avevano già svelato i momenti clou di questo finale. Entrambe le cose avranno ripercussioni anche ...

THE FLASH - LEGENDS OF TOMORROW - Anticipazioni di "Crisis on Earth X" (4x08 - 3x08) : Stasera andrà in onda l'ottava puntata della quarta stagione di The FLASH, "Crisis on Earth X".La banda dei supereroi si riunisce per il matrimonio di Barry (Grant Gustin) ed Iris (Candice Patton), ma le cose si complicano quando degli infiltrati di Terra X attaccano la cerimonia. Questa gente proviene da un universo parallelo dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e i supereroi della loro terra lavorano per ...