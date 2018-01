Terremoto | violenta scossa in Perù | allarme tsunami nel Pacifico La terra trema anche in

: 12:10 | Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 - NotizieIN : 12:10 | Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 - alessandro_9_1 : RT @MediasetTgcom24: Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 #terremoto - allarme24 : RT @MediasetTgcom24: Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 #terremoto - patriziagatto3 : RT @MediasetTgcom24: Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 #terremoto - KatMacktub : RT @MediasetTgcom24: Perù, violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 #terremoto -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Una fortedidi magnitudo 7.3 ha colpito la costa delalle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il PacificWarning Centre ha lanciato l’maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entronon sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone più colpite. “Fino ad ora non ci sono informazioni di vittime ma si segnalano danni materiali minori, con crolli in alcune località” ha scritto in un post su Twitter Yamila Osorio, governatore della regione peruviana dove è avvenuto il fortedi questa mattina. Nelle ultime ore tante altre forti scosse dihanno colpito il Pianeta: la più forte di magnitudo 5.9 a Kirakira (isole Salomone, in Oceania), ma...