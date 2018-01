Terremoto Belice | ricordati gli eroi sisma | la “bimba di Partanna” e don Riboldi

Terremoto Belice - Mattarella : “La capacità di reagire la misura della coesione nazionale” : La capacita’ “dell’intero Paese di reagire alle tante calamita’ hanno rappresentato il momento della verita’, della misura della coesione nazionale, del riconoscersi in un comune destino“: queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate nell’auditorium di Partanna, in occasione del 50° anniversario del Terremoto in Belice. “I sindaci rappresentano il riferimento ...

Terremoto Belice 50 anni : La prima forte scossa si avvertì alle ore 13:28 locali del 14 gennaio, con gravi danni a Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale. La seconda fu alle 14:15, alle 16.48 la terza: si sbriciolarono i muri di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Margherita e Santa Ninfa. Nella notte, alle 2.33, un'altra scossa molto violenta si ...

Belice - 50 anni fa la devastazione : un “boato immenso - poi d’improvviso il Terremoto” : “Erano le tre del 15 gennaio 1968. Le lancette degli orologi posti sulle torri campanarie si bloccarono per sempre li’, su quell’ora, come se il tempo fosse stato colpito a morte e si fosse fermato. In quel momento tutta la Valle del Belice tremo’ paurosamente: si scosse in maniera ondulatoria e sussultoria, quasi volesse violentemente scrollarsi di dosso tutto cio’ che gli uomini con il tempo si erano ...

Belice : la terra torna a tremare a 50 anni dal Terremoto. Cerimonia con Mattarella : Mostre, spettacoli, rappresentazioni teatrali e reading andranno avanti per tutto il 2018. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato nell'auditorium 'Leggio' a Partanna (Tp) per la Cerimonia ...

Terremoto Belice : “Ricostruzione infinita - Valle ancora ferita ma non morta” : “Desidero farmi voce di tutti i sindaci e delle popolazioni della Valle, nel ringraziare il presidente della Repubblica per la sua presenza nel Belice, nel giorno in cui facciamo memoria del terribile evento sismico che 50 anni fa ha sconvolto i nostri paesi e le nostre vite, lasciando segni indelebili nella storia di ciascun cittadino del Belice e ferite ancora aperte nel nostro territorio“: lo ha dichiarato oggi Nicola Catania, ...

Terremoto Belice - sindaci : “Abbracciamo Amatrice e Accumoli - non mollate” : “Il fare memoria di quegli anni di dolore, lotte e sacrifici, ci rende piu’ consapevoli del dramma che stanno vivendo i cittadini di Amatrice ed Accumoli e di tutto il cratere del Terremoto che ha devastato l’Italia centrale: a loro il Belice manda oggi un forte e fraterno abbraccio e rinnova l’invito a non mollare e credere nel futuro“: lo ha dichiarato il sindaco di Partanna Nicola Catania, coordinatore dei ...

Belice : 2 lievi scosse nel 50° anniversario del Terremoto [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Accadde oggi : Belice - 50 anni fa il devastante Terremoto che spostò l’accento : 14 gennaio 1968. Una domenica come tante nella Valle del Belice. Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto!”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale si contano i primi danni. Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono persino a ...

Terremoto del Belice - 50 anni fa il sisma che devastò la Sicilia - : Il 14 gennaio 1968 nella zona compresa tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo si registrarono oltre 300 vittime

Belice : 50 anni fa il Terremoto - domani Musumeci a cerimonie : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parteciperà domani alle cerimonie organizzate in occasione del 50esimo anniversario del terremoto nella Valle del Belìce. Alle 10.30 sarà a Partanna (Trapani), dove, alla presenza del presidente della Repubblica, S

Terremoto Belice : 50 anni fa il sisma - Mattarella domani a Partanna : Cinquant’anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, la Valle del Belice veniva sconvolta: domani saranno numerose le iniziative organizzate dal coordinamento dei sindaci, con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, presso l’Auditorium “Giacomo Leggio” di Partanna. Saranno anche consegnate delle “targhe alla memoria” di personalita’ che si distinsero in occasione del tragico evento. Al ...

La Sicilia ricorda il dramma del Belice - 50 anni dopo il Terremoto : Una serie di iniziative in vista del 50esimo anniversario del terremoto di magnitudo momento 6.4 che colpì la Sicilia occidentale la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 causando oltre 300 morti e centomila sfollati

Belice - la bimba nata la notte del Terremoto : E' nata la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, mentre nella Valle del Belice la terra tremava. Una nuova vita sbocciata ai piedi di un albero d'ulivo, proprio nel momento in cui centinaia di persone ...