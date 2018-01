terremoto belice 50 anni

Belice - 50 anni dal terremoto - La storia e le foto : Infatti le prime voci di cronaca avevano parlato soltanto di alcuni edifici lesionati e di nessuna vittima. Poche ore più tardi però, appena dopo le 16, una scossa più violenta aveva creato danni ...

Il reggiano Ivo Soncini Salvò dalle macerie, dove rimase per 52 ore, una bimba di 6 anni che divenne il simbolo di quel sisma

Il terremoto che distrusse Partanna e altri comuni siciliani uccise la mamma e la sorella di Nicola Clemenza che oggi racconta a Tgcom24 quella tragica notte, vissuta con gli occhi di un bambino

Le scosse tra il 14 e il 15 gennaio 1968 furono in tutto 16. Terribile il bilancio: 231 le vittime accertate, oltre 600 i feriti, decine di migliaia gli sfollati

terremoto del Belice - 50 anni fa il sisma che devastò la valle siciliana : Fiumi di gente si riversano in strada e molti decidono di passare la notte all'aperto in rifugi di fortuna. E' per questo che sotto le case abbattute e sbriciolate si contano "soltanto" 300 morti ...

terremoto del Belice - sono passati cinquant’anni ma paesi fantasma e scuole a rischio non sono un ricordo : Io sono nato nel 1978, dieci anni dopo il Terremoto del Belice. Per questione anagrafica le fotografie, qualche articolo dei giornali del tempo, libri di storia e i racconti dei miei nonni e dei miei genitori e delle loro notti passate in una macchina per scappare dalla paura e dalle scosse, violente anche a Palermo, dovevano essere gli unici ricordi. Dovevano. Ma non è cosi. Per anni le ferite del Belice sono state sotto gli occhi di tutti, a ...

50° anniversario del terremoto in Belice - geologi : la prevenzione è l’unica strada da seguire : “Sono passati cinquant’anni dal terremoto del Belice che, colpendo la Sicilia centro-occidentale, ha fatto registrare 296 vittime e la distruzione di interi centri abitati (Montevago, S. Ninfa, Salaparuta, Gibellina, e S. Margherita Belice). Nel 1968, la zona colpita non rientrava tra quelle definite ‘sismiche’ nella classificazione del territorio italiano di quel periodo: il 98% dei fabbricati realizzati in muratura ordinaria subì ingenti ...