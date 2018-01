Tennis | Aus Open | Errani ko qualifiche

Tennis - Australian Open 2018 – Francesca Schiavone eterna Leonessa. Stanotte apre il torneo : “L’età è solo un numero - non finisce il sogno” : Francesca Schiavone è pronta per ruggire ancora una volta. La Leonessa è letteralmente infinita e questa notte scenderà in campo per affrontare Jelena Ostapenko nel primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. La vincitrice del Roland Garros 2010 avrà l’onore di aprire il programma del torneo alla Rod Laver Arena. Nel 2017 voleva smettere ma la milanese ha rilanciato e non ha mollato: sarà sul cemento di Melbourne per la ...

Tennis - Australian Open : otto domande sul primo slam del 2018 : ... in attesa di puntare più avanti a obiettivi al momento velleitari come quello di diventare numero 1 del mondo. 6. Nick Kyrgios può vincere lo slam di casa? In questo momento, Nick Kyrgios sembra ...

Tennis - Australian Open al via : i due Re e la voglia matta di Next Gen : Lo spagnolo e lo svizzero nonostante il passare degli anni sono ancora il motore trainante di questo sport. Che la loro rivalità possa farla da padrona anche durante il 2018, però, è possibile ma non ...

Tennis - Australian Open - la Schiavone ruggisce ancora : "Io come Serena Williams" : Schiavone: "Dopo New York deciderò se continuare" spirito - Folle divertimento, passione incredibile per lo sport, l'agonismo e l'allenamento sono la benzina di questa grande del Tennis che, la ...

Tennis - Australian Open - Federer : "Voglio vivere un'altra favola" : Ovviamente Nadal, valletto di extralusso nella cavalcata trionfale dell'anno scorso e battuto solo in finale, numero uno del mondo senza paura nonostante le ginocchia scricchiolanti e la novità dello ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma della prima giornata (lunedì 15 gennaio). Tutti gli orari e gli italiani in campo. Il palinsesto completo : Lunedì 15 gennaio iniziano gli Australian Open 2018, primo Slam della stagione. Sul cemento di Melbourne si incomincia a fare tremendamente sul serio con alcuni match del primo turno. Si gioca in due sessioni: quella diurna (alle 11.00 locali, cioè l’una di notte in Italia) e quella serale (alle 19.00 locali, dunque le 09.00 nel nostro Paese). Lo spettacolo è assicurato, presenti anche diversi big che regaleranno uno spettacolo davvero ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...

Pronostico Australian Open 2018/ Il punto di Nicola Pietrangeli sul torneo di Tennis (esclusiva) : Pronostico Australian Open 2018: il punto di Nicola Pietrangeli sul torneo di tennis, primo grande appuntamento della stagione. Rafael Nadal e Simona Halep sono i numeri 1 dei tabelloni(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 07:26:00 GMT)

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 15 gennaio e i loro avversari. Programma - orari e tv : lunedì 15 gennaio inizieranno gli Australian Open 2018, primo Slam della stagione. Sul cemento di Melbourne si preannuncia un grande spettacolo e gli italiani proveranno a essere grandi protagonisti. A essere impegnati nel primo turno saranno Francesca Schiavone, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi che giocheranno nella notte italiana, tutti a caccia del passaggio del turno. Il compito più arduo spetta alla milanese che dovrà superarsi per avere la ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Ormai ci siamo. Come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano ha già preso il via mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tuttavia, l’attenzione è per quel che ci riserverà il tabellone principale nato due ...

Tennis - Andreas Seppi vince l’East Hotel Camberra! Trionfo nel challenger - adrenalina verso l’Australian Open : Andreas Seppi arriverà carico più che mai all’Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà lunedì 15 gennaio. L’azzurro, infatti, ha vinto l’East Hotel Canberra: si tratta di un torneo challenger disputato sui cementi della capitale australiana. Il 33enne incassa 11000 dollari e 80 punti ATP che gli permettono di risalire al numero 78 della classifica ATP. L’altoatesino ha sconfitto l’ungherese Marton ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma completo di lunedì 15 gennaio. Orari e come vedere i match in tv e Diretta Streaming : lunedì 15 gennaio prenderanno il via gli Australian Open 2018. A Melbourne, è tanta l’attesa per l’inizio del primo Major dell’anno che vedrà ai nastri di partenza grande parte dei giocatori più forti del mondo. In questo day-1 farà il suo esordio Rafael Nadal che nella sessione notturna Australiana, le 9.00 italiane, scenderà in campo contro il dominicano Burgos alla Rod Laver Arena. Tuttavia spetterà alla nostra Francesca ...