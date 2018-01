Storico tris nella discesa di B Kleinkirchheim

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Stoch per lo Storico tris! Colloredo cerca l’impresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Innsbruck, in Austria. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione il 4 gennaio, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i ...