Storica discesa a Bad | vincono tre italiane e il podio è tutto azzurro!

(Di domenica 14 gennaio 2018) Giornatasenza precedenti per lo sci azzurro con unitaliana nelladi cdm di Bad Kleinkirchheim : 1/a Sofia Goggia in 1.04.00, 2/a Federica Brignone in 1.05.10 e terza Nadia Fanchini in 1.05.45. Si è gareggiato sulla pista intitolata al leggendario campione locale Franz Klammer solitamente riservata alle gare uomini. Il tracciato, accorciato a quello del superG, presentava un fondo ghiacciato e molto veloce che ha esaltato coraggio e tecnica delle azzurre.