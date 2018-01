: Stefania Craxi: “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di mio padre? Qui non ne sappiamo nulla” - fattoquotidiano : Stefania Craxi: “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di mio padre? Qui non ne sappiamo nulla” - diegomartone : Stefania Craxi: “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di mio padre? Qui non ne sappiamo nulla”… - silviabest77 : Stefania Craxi: “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di mio padre? Qui non ne sappiamo nulla” - Cascavel47 : Stefania Craxi: “Berlusconi ad Hammamet sulla tomba di mio padre? Qui non ne sappiamo nulla” - ilgazzedipuglia : Gianni Riotta - Il pellegrinaggio politico di @berlusconi sulla tomba di #Craxi può avere una eco importante sulla… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) “Ho letto anch’io stamattina della visita di Silvio Berlusconi, ma non posso confermare né smentire. Semplicemente non ne so nulla”.risponde da, dove la prossima settimana renderà omaggio alladi suoBettino, morto il 19 gennaio 2000 dopo anni di latitanza in Tunisia. Ogni anno, in occasione della ricorrenza, inizia il toto-visite, ma questa volta l’appuntamento sarebbe particolarmente significativo. Repubblica annuncia infatti l’arrivo di Silvio Berlusconi, pronto a iniziare la campagna elettorale tornando (15 anni dopo la sua ultima apparizione) a omaggiare l’uomo che gli ha regalato la prima legge ad personam legittimando il suo impero mediatico. C’è un problema, però. Ad, di questa iniziativa non sanno nulla. E a confermarlo a Ilfattoquotidiano.it è proprio la figlia, da sempre custode ...