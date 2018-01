Statali | stretta visite fiscali | cosa cambia da oggi 13 gennaio 2018

Statali - stretta sulle visite fiscali : più di una - anche nei weekend : visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'...

Statali - stretta finale sulla firma del contratto : c'è l'ipotesi di far slittare gli aumenti a regime : La stretta finale sul contratto è iniziata. Da ieri mattina il governo, per il tramite dell'Aran, e i sindacati hanno avviato la trattativa non stop per arrivare, in breve tempo, alla firma finale del ...

Statali - la stretta del nuovo contratto : sarà punito l'ufficio dove c'è un assenteista : Il nuovo contratto di lavoro per gli Statali prende forma: 95 cartelle, più le tabelle retributive allegate e, soprattutto, tanti cambiamenti. In ballo non c'è solo lo scatto medio di 85 euro mensili ...

Statali - stretta contro i furbetti : sbaglia uno - paga tutto l'ufficio : ROMA Se sbaglia uno, pagano tutti: c'è anche questo nel nuovo contratto di lavoro per gli Statali. L'ultima stretta ai furbetti, in linea con la riforma Madia, prevede infatti l'affermarsi di una ...

Statali - ecco la stretta ai furbetti : se fai troppe assenze - paga tutto l?ufficio : Se ?sbaglia? uno, pagano tutti. L?assenteismo di un dipendente pubblico potrebbe presto essere sanzionato con una misura collettiva, a danno dell?intero ufficio. Questo uno...

Statali - stretta sulle molestie ma il rimedio è peggiore del male : Le vie dell'inferno a volte sono, o potrebbero essere, lastricate di buone intenzioni. E non c'è dubbio che l'intenzione del legislatore di combattere le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, a ...

Statali - stretta su molestie e regali : nel nuovo contratto previsto il licenziamento immediato : Il nuovo contratto degli Statali dedica un capitolo ad hoc al Codice disciplinare. Una mappa dettagliata delle condotte da evitare, degli obblighi da rispettare se non si vuole incappare in sanzioni...