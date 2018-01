Soy Luna in tour in Italia con i brani più amati della serie

Soy Luna Live dal 24 gennaio in Italia : ROMA, 12 GEN - Arriverà in Italia il 24 gennaio il tour Soy Luna Live, dopo il successo della serie Disney Channel e il tutto esaurito registrato nel 2017 in America Latina. Lo spettacolo ha debuttato ...

KAROL SEVILLA/ La protagonista della serie Soy Luna : felice di essere in Italia (L’anno che verrà) : KAROL SEVILLA, protagonista della serie tv Soy Luna, questa sera a Maratea per il programma L’anno che verrà. Nel 2018 in Italia anche con l’atteso show Soy Luna Live.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Capodanno Rai a Maratea con Soy Luna - Maggie e Bianca : La notte di San Silvestro per molti italiani è uno degli appuntamenti più attesi da festeggiare in musica nelle piazze. La Rai per salutare l’arrivo del 2018 trasmetterà “L’anno che verrà” dalla Basilicata. La suggestiva location per il brindisi di inizio…Continua a leggere →