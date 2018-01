Snowboard | Snowmass 2018 | nell’halfpipe Shaun White incarna la perfezione | 100 per lui!

Snowboard - Snowmass 2018 : nello slopestyle trionfano Christy Prior e Redmond Gerard : La nebbia ha ritardato di qualche ora la finale dello slopestyle nella tappa di Coppa del Mondo di Snowboard in corso a Snowmass, negli Stati Uniti d’America. Nella gara maschile si è imposto il padrone di casa Redmond Gerard, mentre in quella femminile l’ha spuntata la neozelandese Christy Prior. Tra gli uomini, per il podio, accade tutto nella seconda run, quando i primi quattro stampano i migliori punteggi: vince lo statunitense ...

Snowboard - Snowmass 2018 : nelle qualificazioni dell’halfpipe Lorenzo Gennero è 12° e non va in finale : Non sorride all’Italia la tappa statunitense della Coppa del Mondo di Snowboard in corso di svolgimento a Snowmass: sono stati appena ufficializzati i risultati delle qualificazioni dell’halfpipe, svoltesi nel cuore della notte italiana e purtroppo il nostro Lorenzo Gennero è stato eliminato. L’azzurro infatti si è classificato 12° nella seconda heat con il punteggio di 44.50, mentre per passare in finale occorreva la quinta ...