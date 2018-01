Slittino naturale | Coppa del Mondo 2018 | a Passeiertal è grande Italia | vincono Alex

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : Pigneter/Clara non perdono mai! Terza vittoria a Passeiertal : Patrick Pigneter e Florian Clara sono praticamente imbattibili. Almeno in questa stagione, i risultati dicono questo: tre gare disputate nella Coppa del Mondo di Slittino naturale, tre vittorie per i due altoatesini nel doppio. In casa, a Passeiertal, gli azzurri si impongono senza problemi, battendo ancora una volta (di quasi un secondo) i rivali russi Egorov e Poporov. A completare il trionfo casalingo per l’Italia ci pensano Armin Folie ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si prende tutto a Latzfons. Cinque podi - vittorie per Pigneter e Lanthaler : L’Italia si prende tutto nella giornata conclusiva del week-end di Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale in quel di Latzfons. I beniamini di casa fanno gioire il pubblico con due vittorie e addirittura Cinque atleti sul podio. Nell’individuale maschile dominio timbrato Patrick Pigneter: l’altoatesino fa doppietta, dopo il doppio vinto ieri con Clara, e batte l’austriaco Thomas Kammerlander e l’altro italiano ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : Pigneter/Clara vincono sempre! Trionfo a Latzfons : Non perdono mai. Sono i dominatori della disciplina e vogliono riscrivere la storia di questo sport: Patrick Pigneter e Florian Clara fanno due su due quest’anno nella Coppa del Mondo di Slittino naturale per quanto riguarda il doppio andando a vincere anche a Latzfons. 1:06.97 per gli azzurri che battono i russi Porshenev/Lazarev e Egorov/Popov, con entrambe le coppie staccate oltre il secondo. Da sottolineare la sesta piazza ...

Olimpiadi Invernali Pechino 2022 : ci saranno nuovi sport olimpici? Sci alpinismo e Slittino naturale sperano. E il polo… : Mancano ancora un paio di mesi all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ma i ritmi serrati dell’organizzazione dei grandi eventi impongono di pensare già all’edizione successiva, quella che si terrà a Pechino nel 2022, quando la capitale cinese diventerà la prima città ad organizzare entrambe le versioni della rassegna a cinque cerchi. Una delle questioni d’attualità riguarda la possibile aggiunta di ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo Kuehtai 2017 : ITALIA DOMINANTE! Tre vittorie su quattro gare - spettacolo azzurro! : Si apre nel migliore dei modi, come prevedibile, sulla pista austriaca di Kuehtai, la Coppa del Mondo di Slittino naturale per i colori azzurri. La nazionale dominante della disciplina conquista nella prima tappa due vittorie e cinque podi. Nella prima gara di giornata si impongono gli attesi Patrick Pigneter e Florian Clara che non hanno lasciato spazio agli avversari. Già in testa nella prima run di ieri, gli altoatesini hanno confermato il ...