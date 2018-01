Slalom speciale Wengen Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Coppa del

Sci - Slalom speciale femminile di Flachau : Shiffrin - rimonta show. Costazza sesta : Alle spalle della statunitense (che festeggia la 41esima vittoria in Coppa del mondo, la n.200 per gli Stati Uniti in campo femminile) in 1:51.80 c'è Bernadette Schild , che sul tracciato di casa ...