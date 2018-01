Sindaco | forse è scoppiata tubatura

In Germania un Sindaco è stato accoltellato - forse per le sue politiche di accoglienza dei migranti : Nella notte tra ieri e oggi Andreas Hollstein, il sindaco di Altena una città tedesca nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è sopravvissuto a un accoltellamento al collo, mentre era in visita in un ristorante che vende kebab. Hollstein è stato trasportato di The post In Germania un sindaco è stato accoltellato, forse per le sue politiche di accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.