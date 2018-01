: Shopping offline, cosa c’è oltre l’e-commerce - silviabest77 : Shopping offline, cosa c’è oltre l’e-commerce - Cascavel47 : Shopping offline, cosa c’è oltre l’e-commerce - ProfHeinemann : RT @KEAsrl: #mobile e #app (#MobileApp) come stanno rivoluzionando il mondo del commercio? Report sul bel libro di @ProfHeinemann Gerrit He… - KEAsrl : #mobile e #app (#MobileApp) come stanno rivoluzionando il mondo del commercio? Report sul bel libro di… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) di Riccardo Pizzorno per @SpazioEconomia L’interesse suscitato nella stampa dal successo di un Pitti Immagine Uomo, cresciuto nelle visite dei buyers e dall’inizio dei saldi invernali che, nelle stime, dovrebbero interessare più di sei italiani su dieci (+3% rispetto allo scorso anno), stimola ad analizzare il mercato dell’abbigliamento e i suoi canali distributivi. Rappresentati non più solo dai negozi tradizionali e dalla Gdo ma anche dall’e-e dai Factory Outlet. I negozi di fiducia sono sempre i luoghi preferiti dasei italiani su dieci per gli acquisti di abiti. Si continuerà a dare molta importanza alla qualità dell’esperienza di acquisto, al servizio e all’immediata disponibilità del bene acquistato. Tutto ciò però non garantisce a questo canale la supremazia nè la certezza di prosperità degli operatori, falcidiati anche da anni di crisi economica. Il concorrente ...