Selena Gomez in lite con la madre per Bieber? Parla Mandy

Justin Bieber e Selena Gomez : ascoltali cantare insieme nel mash-up “Same Old Friends” : Justin Bieber e Selena Gomez sono la coppia per eccellenza del pop internazionale. La loro tormentata e infinita love story (qui trovi il recap completo) continua ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo. via GIPHY Dopo averli visti tornare di nuovo insieme, ora a Justin e Selena non resta che esaudire uno degli ultimi desideri dei fan. Almeno dal punto di vista musicale! Ovvero vederli e sentirli cantare insieme. via GIPHY Al momento ...

Il film di Selena Gomez diretto da Woody Allen non arriverà nelle sale dopo lo scandalo molestie? : Il film di Selena Gomez per la regia di Woody Allen potrebbe non arrivare nelle sale: la produzione della pellicola, le cui riprese sono ormai in corso da diversi mesi, non poteva non subire dei contraccolpi dopo la pubblicazione del report di un giornalista del Washington Post che con la sua inchiesta sugli appunti e materiali privati di Woody Allen ne ha dato l'immagine di un uomo misogino, depravato e dalla particolare ossessione per le ...

Selena Gomez fa pulizia su Instagram : ecco chi non segue più : Selena Gomez ha iniziato il 2018 tagliando di netto la lista delle persone seguite su Instagram. [arc id=”fcd4d8c2-55d1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gigi Hadid e Demi Lovato sono i due profili più famosi che la cantante di “Bad Liar“ adesso non segue più. In generale, ha lasciato il follow solo a 37 profili, tra cui resistono quello di Taylor Swift, di Francia Raisa (che le ha donato un rene nel recente trapianto), della ...

Selena Gomez al Coachella insieme all’ex fidanzato The Weeknd : Selena Gomez parteciperà al Coachella 2018? C’è anche The Weeknd I protagonisti indiscussi del Coachella 2018 sono Eminem, The Weeknd e Beyoncé. Il festival più famoso del mondo si svolge ogni anno ad aprile a Indio, California. A quanto pare anche Selena Gomez ha intenzione di partecipare al festival. La cantante dovrà pianificare ogni cosa per riuscire ad evitare di incontrare l’ex […] L'articolo Selena Gomez al Coachella ...

Camila Cabello ha preso il posto di Selena Gomez nell’ultimo record : Tra pochissimo arriverà il primo album da solista di Camila Cabello, ma la cantante può già celebrare un super record che riguarda la sua musica! La carriera dell’artista sta volando sempre più in alto, tanto da avere raggiunto e superato una star del calibro di Selena Gomez in questa particolare classifica: ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”a2e19b96-a474-447e-9bd7-1564c7dc1668″] “Camila” è in uscita il ...

Justin Bieber e Selena Gomez : litigano tornando dal Messico - dopo il Capodanno insieme : Sembrava che Justin Bieber e Selena Gomez avessero iniziato il 2018 nel migliore dei modi, con il cantante che l’aveva raggiunta in Messico per festeggiare insieme il Capodanno. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Avevano affrontato il viaggio di andata separati, con Sel che era volata nella sua splendida villa di Cabo San Lucas con gli amici, mentre Juss era arrivato all’ultimo dopo essere stato a Cancun ...