Scuole sicure | a Isernia nasce il comitato della ' Giovanni XXIII'

Sisma - Scuole a rischio chiusura. La Cassazione : sigilli a strutture insicure : Dopo sentenze choc per omicidio colposo plurimo come quella di primo grado a seguito del Sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009, con condanna a 6 anni di galera, poi cancellata in Appello, 'per aver ...

Scuole Poco Sicure - il Comune Dimentica San Francesco e Mastropietro dai Test di Vulnerabilità : L'Aquila - Lo avevamo già denunciato il 26 settembre del 2016, il Comune dell'Aquila ha un atteggiamento di pressappochismo verso la vulnerabilità sismica delle Scuole di sua competenza (e per questo fummo vessati dall'ex assessore Capri). Terribile scoprire che oggi cambino gli attori, ma il film sia sempre lo stesso... Da qualche mese, infatti, su ordine della nuova amministrazione comunale si sta facendo un lavoro di ...

Regione Fvg - Santoro : dal Cipe 9 - 8 mln per sicurezza Scuole : Trieste, 27 dic. (askanews) 'Il Governo nazionale premia ancora il Friuli Venezia Giulia, in virtù di un'accurata capacità programmatoria che ci consente di essere tra le regioni all'avanguardia per l'...

Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle Scuole : (Teleborsa) - Per l'anno scolastico 2017/2018 Saipem , attraverso la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety), conferma il suo impegno nel diffondere la cultura della salute e della sicurezza ...

Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle Scuole : Per l'anno scolastico 2017/2018 Saipem , attraverso la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety), conferma il suo impegno nel diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle scuole ...

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico per le Scuole domesi : Si tratta di un finanziamento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concetto con il Ministero dell'Istruzione e dei Trasporti, ha emesso come piano triennale 2015/2016/2017 in accordo ...

Sicurezza Scuole - c'è fondo di garanzia Patto Abruzzo Resiliente - Comuni facciano domanda : Pescara - Un fondo di rotazione e garanzia di 2 milioni di euro per sostenere costi di progettazione di interventi di edilizia scolastica per riqualificazione dell'esistente o nuova edificazione: è quello a disposizione dei Comuni, a livello nazionale, grazie a un protocollo d'intesa tra Miur, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, e Fondazione Inarcassa, Cassa di previdenza e assistenza per ingegneri e ...

Torino - Napoli : su sicurezza servono controlli anche su Scuole : Torino, 4 dic. (askanews) 'Il fatto che Gtt abbia cambiato gli estintori scaduti nella metropolitana di Torino in una notte, mi rattrista. Come, per due anni non si fa nulla e poi pone rimedio in una ...

"Scuole sicure 500" - il ministro De Vincenti alla presentazione del progetto : La normalità è la buona politica'. Il ministro De Vincenti ha poi ricordato che il Governo in questi anni ha impegnato, tra fondi comunitari e nazionali, oltre 9 miliardi sulla sicurezza dell'...

Sicurezza Scuole - Province : più investimenti per le superiori : Roma, 22 nov. (askanews) 'Le nostre scuole devono sempre di più diventare luogo di crescita sociale, di promozione delle capacità dei futuri cittadini, di integrazione e di sostegno alla didattica. ...

Piemonte - 220 mln di euro per sicurezza Scuole : Torino, 21 nov. (askanews) Nei prossimi anni in Piemonte saranno investiti circa 220 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici. Lo ha annunciato l'assessore all'istruzione della ...

'Sicuri è meglio' - prevenzione e sicurezza stradale nelle Scuole : Roma, 10 nov. (askanews) Lo sviluppo di una cultura della sicurezza nei giovanissimi educa i futuri cittadini ad un uso corretto e responsabile della strada e per questo TotalErg mette a disposizione ...