Sci | N Fanchini Podio è per mia sorella

Sci - Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini è tris storico : Un risultato storico. Tre italiane ai primi tre posti in una discesa libera di coppa del Mondo. Non era mai accaduto prima in campo femminile. E' successo a Bad Kleinkircheim dove la gara è stata vinta da una straordinaria Sofia Goggia su Federica Brignone e Nadia Fanchini. La gara di ...

Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv : Goggia-Brignone-Fanchini! Risultato live (CdM Sci) : Diretta Discesa libera Bad Kleinkirchheim: info streaming e tv. La Coppa del Mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza.

Sci - la discesa libera femminile è dominio azzurro : podio Goggia-Brignone-Fanchini : Una tripletta che mette il sorriso in vista delle Olimpiadi invernali sudcoreane, in programma tra meno di un mese. In questo momento la discesa libera femminile di sci alpino è terra di conquista italiana. Sulla storica pista dedicata a Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim, in Austria, Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno monopolizzato il podio della gara di Coppa del Mondo: prima, seconda e terza, senza rivali. Nella nebbia ...

Diretta / Discesa Bad Kleinkirchheim : Goggia-Brignone-Fanchini - tripletta azzurra! Risultato finale (CdM Sci) : Diretta Discesa libera Bad Kleinkirchheim: Risultato. La Coppa del Mondo di sci ci regala la tripletta: vince Sofia Goggia davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini, è la prima volta(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Sci - Cdm donne : tripletta storica nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG). In questa stagione la 25enne di Bergamo era salita tre volte sul podio: ...

Sci - Cdm donne : tripletta azzurra nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG).

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : TRIPLETTA INDIMENTICABILE! Goggia-Brignone-Fanchini - IMMENSE! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...

Sci alpino - PRIMA - SECONDA E TERZA! Sofia Goggia magistrale - sul podio anche Brignone e Nadia Fanchini! ITALIA LEGGENDARIA a Bad Kleinkirchheim! : Dal 19 marzo 2017 al 14 gennaio 2018. Cambia il luogo, cambia la disciplina, cambia un’interprete su tre ma non cambia la sostanza: la discesa libera di Bad Kleinkircheim è un lungo e dolcissimo monologo ITALIAno, così come lo era stato il gigante di Aspen della scorsa stagione. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini imprimono il loro nome nella storia, realizzando una tripletta memorabile, la PRIMA nella storia dell’ITALIA ...

DIRETTA / Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv : Goggia-Brignone-Fanchini! Risultato live (CdM Sci) : DIRETTA Discesa libera Bad Kleinkirchheim:info streaming e tv. La Coppa del Mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Sci - Elena Fanchini fermata dal tumore : “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” : Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” Continua a leggere L'articolo Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” sembra essere il primo su NewsGo.

Sci - Federica Brignone vince il SuperG in Austria : “È dedicata a Elena Fanchini” : “Questa vittoria è dedicata a lei”. Federica Brignone dedica il suo successo nel SuperG Austriaco di Bad Kleinkirchheim alla compagna di squadra Elena Fanchini che venerdì ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle competizioni per curare un tumore. Per la campionessa azzurra, in uno stato di forma eccellente in vista delle Olimpiadi in Corea del Sud, è la settima vittoria in carriera, la seconda solo in questa stagione dopo il ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Vittoria dedicata a Elena Fanchini!”. Sofia Goggia : “Complimenti a Fede - ho buttato la gara” : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim. Prova sbalorditiva dell’azzurra che ha battuto le grandi specialiste ed è salita sul gradino più alto del podio con pieno merito. Bravissima Nadia Fanchini a chiudere in quinta posizione dedicando il risultato alla sorella Elena, errori gravi per Sofia Goggia. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: Federica Brignone: “Era una pista tosta da lasciare ...

Sci - Elena Fanchini : 'Devo fermarmi per curarmi - ma tornerò presto' : La sciatrice azzurra, ad un mese dalle Olimpiadi invernali, annuncia il suo stop a causa di un tumore: 'ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più ...

Sci alpino - Stagione agonistica sospesa per Elena Fanchini - ma l'azzurra non molla : 'tornerò a Sciare' : Velocista di razza, la maggiore delle sorelle Fanchini vanta nel suo palmarès la medaglia d'argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a ...