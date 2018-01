Sci : Wengen - Hirscher domina 1/a manche : Wengen, 14 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher in 51.03 e' al comando anche dopo la 1/a manche del difficilissimo slalom speciale di Wengen. Seguono lo svedese Andre Myhrer in 51.38 ed il norvegese ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 – Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche! Myhrer e Kristoffersen inseguono - Gross undicesimo : Marcel Hirscher conferma di essere il più forte e confeziona una prima manche perfetta nello Slalom di Wengen. L’austriaco insegue il primo sigillo sulla pista svizzera e ha messo un mattoncino importante in vista della seconda manche che scatterà alle 13.15. Il dominatore della disciplina, sceso con il pettorale numero 7, ha messo in fila tutti i rivali sfoderando una sciata ai limiti della perfezione grazie alla quale è riuscito a ...

Sci alpino - nessun infortunio per Christof Innerhofer. L’azzurro sta bene dopo la botta di Wengen : Fortunatamente Christof Innerhofer sta bene. Si temeva un infortunio dopo che ieri era andato a sbattere contro i materassini durante la discesa di Wengen ma l’azzurro è arrivato al traguardo sui suoi sci e i test clinici effettuati nel pomeriggio hanno dato esito negativo. Le lastre hanno scongiurato gravi problemi fisici e il medico della Fisi ha confermato che non c’è alcun infortunio. Conforto anche per l’atleta che si è ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2018 in DIRETTA : Hirscher perfetto! Myhrer insegue - Moelgg e Gross ancora lontani. Razzoli per le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn. Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno la discesa di Wengen in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi fornirà la ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Wengen. Hirscher al comando - Jansrud sale terzo : Beat Feuz ha trionfato nella discesa di Wengen. Lo svizzero è stato il più forte sulla Lauberhorn, precedendo al traguardo il norvegese Aksel Lund Svindal e l’austriaco Matthias Mayer. Per Feuz è la seconda vittoria stagionale, utile per avvicinarsi a Svindal nella graduatoria della Coppetta di specialità. In vetta alla Classifica generale c’è sempre Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Kjetil Jansrud è salito al terzo ...

VIDEO Sci alpino - la caduta di Christof Innerhofer a Wengen! Sbatte contro i materassini - momenti di brivido : Christof Innerhofer è purtroppo caduto durante la discesa di Wengen, grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro era in grande difficoltà sulla Lauberhorn, è andato a Sbattere contro i materassini e le prime impressioni non sono state certamente confortanti. Fortunatamente si è rialzato ed è arrivato al traguardo sugli sci ma attendiamo il responso medico. Di seguito il VIDEO della caduta di Christof ...