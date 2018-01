: RT @Corriere: Sci, Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini: è tris storico - PieroTononi : RT @Corriere: Sci, Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini: è tris storico - StefanoPizzolon : RT @Corriere: Sci, Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini: è tris storico - NotizieIN : Sci, tris azzurro nella discesa di Bad - PastaZalla : RT @Corriere: Sci, Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini: è tris storico - megancrack334 : RT @CybFeed: #BreakingNews Sci, tris azzurro nella discesa di Bad -

Storicodi Bad Kleinckirchheim. Sulla pista austriaca 'Franz Klammer' Sofia Goggia precede Federica Brignone (sabato vincitrice nel superG) e Nadia Fanchini. Una tripletta pazzesca,nebbia e dopo che il tracciato era stato 'abbassato' per motivi di sicurezza. Per la 26enne di Bergamo si tratta della terza vittoria in carriera, prima stagionale. Al quarto posto la francese Tiffany Gauthier, davanti a Tina Weirather.Più indietro Lindsey Vonn (25.ma). La Shiffrin conserva la leadership in CdM.(Di domenica 14 gennaio 2018)