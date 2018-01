Sci | storica tripletta azzurra Goggia | Pazzesco | Brignone | Noi

Sci - Cdm donne : tripletta storica nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG). In questa stagione la 25enne di Bergamo era salita tre volte sul podio: ...

Allerta Meteo - Italia Sciroccata : giornata storica per il caldo senza precedenti - +24°C a Palermo - +20°C a Roma e Napoli - +17°C a Trieste : 1/27 ...

Ryanair - svolta storica : ?riconosce i sindacati dei piloti. Anpac sospende Sciopero - Fit-Cisl no : Il vettore low cost irlandese ha annunciato che riconoscerà il ruolo dei sindacati per la prima volta nei suoi circa 30 anni di storia. La decisione arriva dopo il crescendo di proteste che avrebbe potuto sfociare in un maxi-sciopero programmato per oggi. Ryanair ha annunciato di aver scritto ai sindacati dei piloti di Irlanda, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, invitandoli a colloqui per riconoscere questi sindacati come ...

NETANYAHU SODDISFATTO - Con Gerusalemme capitale 'riconoSciuta l'identità storica di Israele' : Naftali Bennett, ministro dell'Economia e Ministro dei Servizi Religiosi, nonché leader dell'ultradestra, plaude alla decisione di Donald Trump e la considera un passo avanti verso la pace. "Questo è ...

LIVE Sci alpino - Discesa 2 Lake Louise 2017 in DIRETTA : Shiffrin mostruosa! Prima storica vittoria su Rebensburg e Gisin. Sofia Goggia ottava : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile a Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulle nevi canadesi andrà in scena una nuova prova veloce dopo quella di ieri vinta dalla Huetter, grande favorita per il secondo successo consecutivo. L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goffia ed Elena Fanchini, ieri autrici di una bellissima prestazione che le ha portate ai piedi ...

Uomini e Donne - una storica dama laScia il Trono : ecco chi e per quale motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al dating show Uomini e Donne [Video]. Nelle ultime ore è arrivata una notizia sorprendente che riguarda una storica dama del #Trono Over. Stiamo parlando dell'affascinante #Anna Tedesco che ha deciso di lasciare definitivamente il parterre senior. La donna fa parte del programma della De Filippi da alcuni anni e nonostante qualche breve storia, purtroppo non ha mai trovato l'uomo giusto per lei. ...

Uomini e Donne - una storica dama laScia il Trono : ecco chi e per quale motivo : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al dating show "Uomini e Donne". Nelle ultime ore è arrivata una notizia sorprendente che riguarda una storica dama del Trono Over. Stiamo parlando dell'affascinante Anna Tedesco che ha deciso di lasciare definitivamente il parterre senior. La donna fa parte del programma della De Filippi da alcuni anni e nonostante qualche breve storia, purtroppo non ha mai trovato l'uomo giusto per lei. Dopo ...