Sci | slalom maschile a Wengen | Hirscher è in testa dopo la prima manche

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 – Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche! Myhrer e Kristoffersen inseguono - Gross undicesimo : Marcel Hirscher conferma di essere il più forte e confeziona una prima manche perfetta nello Slalom di Wengen. L’austriaco insegue il primo sigillo sulla pista svizzera e ha messo un mattoncino importante in vista della seconda manche che scatterà alle 13.15. Il dominatore della disciplina, sceso con il pettorale numero 7, ha messo in fila tutti i rivali sfoderando una sciata ai limiti della perfezione grazie alla quale è riuscito a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2018 in DIRETTA : Hirscher perfetto! Myhrer insegue - Moelgg e Gross ancora lontani. Razzoli per le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn. Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno la discesa di Wengen in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi fornirà la ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : la svedese Magdalena Fjaellstroem vince lo slalom di Zell Am See. 13ma Michela Azzola : Nello slalom speciale di Zell Am See, in Austria, valido per la Coppa Europa femminile 2017-18, a prevalere è stata la svedese Magdalena Fjaellstroem, che con il crono complessivo, maturato fra le due manche, di 1’47″64 è riuscita a rimontare dopo una prima manche che non l’aveva vista piazzarsi fra le prime posizioni. La scandinava ha chiuso davanti alla tedesca Marina Wallner, attardata di 0″16, e alla connazionale Ylva ...

Diretta / Combinata Wengen streaming video e tv : via allo slalom! Risultato live (Coppa del Mondo di Sci) : Diretta Combinata maschile a Wengen, info streaming video e tv, Gli azzurri a caccia di nuove soddisfazioni sulla neve rossocrociata per la Coppa del Mondo di sci. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:45:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : inizia lo slalom - Italia per la vittoria! Paris - Fill e Innerhofer a caccia degli austriaci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris - Fill e Innerhofer in discesa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sono rispettivamente secondo, terzo e quarto e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I tre azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al ...

