Sci nordico | vincono Pellegrino-Noeckler

Sci nordico - Pellegrino e Noeckler al sesto titolo italiano : TRENTO - A Fiera di Primiero, in Trentino, si è disputata la prova unica dei Campionati italiani assoluti di team sprint. Sfide scoppiettanti all'interno di un tracciato ad anello di 400 metri, con ...

Sci nordico : al Gs Godioz il trofeo Dario Fosseret a Arpy di Morgex : Sulla pista Franco Reved di Arpy di Morgex, questa mattina, è andata in scena la 15° edizione di Arpyssima, gara di Fondo con 200 concorrenti al via, Individuale a tecnica classica, con in palio il 10°...

Sci nordico : 10 italiani per Tour de Sky : (ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono dieci gli azzurri che prenderanno parte al Tour De Ski, il classico appuntamento dello sci di fondo a cavallo delle feste natalizie che si disputerà fra venerdì 29 ...

Sci nordico : cdm - vince Klaebo 15 km tc : (ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - Il norvegese Klaebo (33.31.1) si è aggiudicato oggi a Dobbiaco, in Alto Adige la 15 km tc della prima tappa italiana della Coppa del mondo di sci nordico. Nel finale ha staccato Sergey Ustiugov (33:33) con terzo il kazako Alexey Poltoranin (33:35). Miglior azzurro Giandomenico Salvadori (20/o), poi Francesco De Fabiani (27/o), ...

Sci nordico - Cdm : Krueger vince la 15 km di tecnica libera : Nella 10km femminile, la svedese Charlotte Kalla (22'40'1), leader di Coppa del Mondo, è riuscita mettersi dietro le norvegesi Haga, Weng (22:53.9), Jacobsen, Bjoergen e Oestberg, tutte nell'ordine ...

Sci nordico : "Chicco" Pellegrino secondo nella gara sprint a Davos - ma il fan club è tutto per lui : 'Oggi cambio sport'. Damiano Lugon è stato un numero uno dello slittino su pista naturale, la disciplina che non è mai arrivata ai giochi olimpici, ma è anche un uomo di sport. E quando c'è da scendere a bordo pista per tifare i campioni è sempre pronto. 'Che occasione, questa per esserci'. L'occasione è la prima trasferta dell'anno che il Chicco Pellegrino Official ...

Sci nordico - nel 2019 Cdm torna a Cogne : L'ultimo appuntamento di Coppa del mondo disputato a Cogne è stato nel dicembre del 2006. Tutte le notizie di Breaking News