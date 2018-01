Sci | Goggia vince la discesa libera su Brignone e Fanchini è tris storico

Sci - storica tripletta azzurra. Goggia : "Pazzesco" - Brignone : "Noi coraggiose" : Una tripletta fantastica, destinata a passare direttamente dalla cronaca alla storia. Il podio tutto azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo di Bad Kleinkirchheim è una di quella imprese che si fissano nel libro delle più belle giornate dello sport italiano.

Sci alpino - tripletta Italia a Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia : “Giornata pazzesca - che tripletta”. Federica Brignone : “Troppo felice” : L’Italia ha confezionato una mitologia tripletta nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini ci hanno regalato un’emozione indescrivibile. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi. Sofia Goggia: “Sentivo qualcosa di diverso nella mia sciata, con la gara accorciata pensavo che i distacchi fossero inferiori invece è una giornata pazzesca. Ad Aspen erano ...

Sci - la discesa libera femminile è dominio azzurro : podio Goggia-Brignone-Fanchini : Una tripletta che mette il sorriso in vista delle Olimpiadi invernali sudcoreane, in programma tra meno di un mese. In questo momento la discesa libera femminile di sci alpino è terra di conquista italiana. Sulla storica pista dedicata a Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim, in Austria, Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno monopolizzato il podio della gara di Coppa del Mondo: prima, seconda e terza, senza rivali. Nella nebbia ...

Sci alpino - PRIMA - SECONDA E TERZA! Sofia Goggia magistrale - sul podio anche Brignone e Nadia Fanchini! ITALIA LEGGENDARIA a Bad Kleinkirchheim! : Dal 19 marzo 2017 al 14 gennaio 2018. Cambia il luogo, cambia la disciplina, cambia un’interprete su tre ma non cambia la sostanza: la discesa libera di Bad Kleinkircheim è un lungo e dolcissimo monologo ITALIAno, così come lo era stato il gigante di Aspen della scorsa stagione. Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini imprimono il loro nome nella storia, realizzando una tripletta memorabile, la PRIMA nella storia dell’ITALIA ...

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...