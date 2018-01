Sci | Cdm donne | tripletta storica nella libera di Bad Kleinkirchheim Vince Goggia

Sci - Cdm donne : tripletta azzurra nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG).

DIRETTA / Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv : Goggia-Brignone-Fanchini! Risultato live (CdM Sci) : DIRETTA Discesa libera Bad Kleinkirchheim:info streaming e tv. La Coppa del Mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Sci di fondo - Cdm : riecco Pellegrino - trionfo a Dresda davanti a Klaebo : ... Federico Pellegrino manda un messaggio a Johannes Klaebo: l'azzurro ha battuto il rivale norvegese nella prova di Coppa del mondo di sprint a tecnica libera cittadina a Dresda, confermando di poter ...

Sci - Cdm : Brignone super - suo il superG di Bad Kleinkirchheim : Per la Brignone, al 21esimo podio in coppa del mondo, si tratta della seconda vittoria in stagione dopo il successo nel gigante di Lienz lo scorso 29 dicembre. Domani è in programma la discesa sulla ...

Sci - Cdm Fill terzo a Wengen - sua la coppa di combinata : Wengen (Svizzera) - La coppa del mondo di combinata è di Peter Fill. L'azzurro ha chiuso al terzo posto nella combinata di Wengen. Un podio che, insieme al secondo posto ottenuto a Bormio, gli vale con 140 punti la conquista del ...

Sci - Cdm : Fill terzo a Wengen - sua la coppa di combinata : Wengen (Svizzera) - La coppa del mondo di combinata è di Peter Fill. L'azzurro ha chiuso al terzo posto nella combinata di Wengen. Un podio che, insieme al secondo posto ottenuto a Bormio, gli vale con 140 punti la conquista del ...

Cdm Sci : Schild in testa slalom Flachau : Flachau (AUSTRIA), 9 GEN - L'austriaca Bernadette Schild in 55.61 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Al momento è seconda, in 55.98, la statunitense Mikaela ...

Sci : cdm donne - ok Fis a tre gare Cortina : ROMA, 9 GEN - La Fis ha dato l'ok definitivo alle gare di Coppa del mondo di sci alpino che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo tra il 19 e il 21 gennaio prossimi. L'ispezione internazionale ...

Sci : cdm donne - ok Fis a tre gare Cortina : (ANSA) - ROMA, 9 GEN - La Fis ha dato l'ok definitivo alle gare di Coppa del mondo di sci alpino che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo tra il 19 e il 21 gennaio prossimi. L'ispezione internazionale rappresenta l'ultimo controllo prima che l'intero Circo Rosa si trasferisca ...

Sci - Cdm : Shiffrin domina slalom Kranjska. Adelboden - Hirscher senza rivali : KRANJSKA GORA (Slovenia) - Il dominio continua. Mikaela Shiffrin infila un'altra vittoria, la numero 40 in coppa del mondo a soli 22 anni (alla sua stessa età solo l'austriaca Annemarie Moser-Proell aveva vinto più gare, 41), imponendosi nello slalom speciale di Kranjska Gora. La campionessa americana, già ...

Sci - Cdm : Shiffrin vince gigante Kranjska - Goggia terza. Adelboden - Hirscher batte tutti : Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Hirscher consolida il primato con 774 punti davanti a Kristoffersen con 660. Il migliore degli italiani è Dominik Paris con 272.

Sci - Cdm Shiffrin vince gigante Kranjska - Goggia terza. Adelboden - Hirscher al comando e De Aliprandini 4° : La 22enne di Vail, al 39° successo in Coppa del Mondo, ha completato le due manche in 1'47'40 precedendo la francese Tessa Worley (1'47'71) e l'azzurra Sofia Goggia (1'48'31) che era ottava dopo la ...

Sci : Cdm - a Zagabria Shiffrin in testa : (ANSA) - Zagabria (CROAZIA), 3 GEN - Mai stanca di vincere, la campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 52.99 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Zagabria. Secondo ...

Sci : cdm - Myhrer vince parallelo Oslo : La prossima tappa di coppa del mondo sara' lo slalom speciale di Zagabria, in Croazia: Prima manche alle 12,45 e seconda alle 16,30 su un pista che i passato ha riservato buoni risultati agli azzurri ...