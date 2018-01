Sci alpino | Slalom Wengen 2018 – Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche! Myhrer e

Sci alpino - nessun infortunio per Christof Innerhofer. L’azzurro sta bene dopo la botta di Wengen : Fortunatamente Christof Innerhofer sta bene. Si temeva un infortunio dopo che ieri era andato a sbattere contro i materassini durante la discesa di Wengen ma l’azzurro è arrivato al traguardo sui suoi sci e i test clinici effettuati nel pomeriggio hanno dato esito negativo. Le lastre hanno scongiurato gravi problemi fisici e il medico della Fisi ha confermato che non c’è alcun infortunio. Conforto anche per l’atleta che si è ...

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ultima prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2018 in DIRETTA : Hirscher perfetto! Myhrer insegue - Moelgg e Gross ancora lontani. Razzoli per le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn. Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia!

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : la svedese Magdalena Fjaellstroem vince lo slalom di Zell Am See. 13ma Michela Azzola : Nello slalom speciale di Zell Am See, in Austria, valido per la Coppa Europa femminile 2017-18, a prevalere è stata la svedese Magdalena Fjaellstroem, che con il crono complessivo, maturato fra le due manche, di 1’47″64 è riuscita a rimontare dopo una prima manche che non l’aveva vista piazzarsi fra le prime posizioni. La scandinava ha chiuso davanti alla tedesca Marina Wallner, attardata di 0″16, e alla connazionale Ylva ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continua il weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Bad Kleinkircheim, in Austria, dove oggi si è disputato il sueprG vinto dalla nostra Federica Brignone. Domani sarà il turno della velocità pura, con la Discesa libera: tante le sciatrici che possono ambire alla vittoria, a cominciare proprio dalle nostre Brignone e Goggia, che insieme a Johanna Schnarf e Nadia Fanchini formeranno un quartetto che può confermare quanto ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo il superG di Bad Kleinkirchheim. Mikaela Shiffrin domina - Brignone in top ten : Tutte le classifiche di Coppa del Mondo dopo il superG di Bad Kleinkirchheim vinto da Federica Brignone. La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 Mikaela Shiffrin USA 1381 2 Wendy Holdener SUI 560 3 Petra Vlhova SVK 554 4 Viktoria Rebensburg GER 534 5 Frida Hansdotter SWE 499 6 Tessa Worley FRA 429 7 Tina Weirather LIE 419 8 Michelle Gisin SUI 400 9 Federica Brignone ITA 386 10 Bernadette Schild AUT ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Wengen. Hirscher al comando - Jansrud sale terzo : Beat Feuz ha trionfato nella discesa di Wengen. Lo svizzero è stato il più forte sulla Lauberhorn, precedendo al traguardo il norvegese Aksel Lund Svindal e l’austriaco Matthias Mayer. Per Feuz è la seconda vittoria stagionale, utile per avvicinarsi a Svindal nella graduatoria della Coppetta di specialità. In vetta alla Classifica generale c’è sempre Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Kjetil Jansrud è salito al terzo ...

VIDEO Sci alpino - la caduta di Christof Innerhofer a Wengen! Sbatte contro i materassini - momenti di brivido : Christof Innerhofer è purtroppo caduto durante la discesa di Wengen, grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro era in grande difficoltà sulla Lauberhorn, è andato a Sbattere contro i materassini e le prime impressioni non sono state certamente confortanti. Fortunatamente si è rialzato ed è arrivato al traguardo sugli sci ma attendiamo il responso medico. Di seguito il VIDEO della caduta di Christof ...