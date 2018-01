Samsung Galaxy S9 | svelata la confezione originale Data presentazione e prezzo di

Batteria salva con il Wi-Fi su Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo? La funzione in arrivo : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 è alle porte, un po' più distante per il Galaxy S7 ma una certezza esiste: non appena Android 8.0 farà capolino sui due top di gamma (e loro varianti Plus ed Edge naturalmente), ecco che si potrà beneficiare di una funzione molto utile per la connessione alle reti Wi-Fi ma che dovrebbe pure influenzare positivamente il consumo della Batteria (il condizionale è d'obbligo, in seguito spiegherà ...

Due precisazioni sulla calibrazione per la batteria Samsung Galaxy S7 : le ultime al 13 gennaio : Sono trascorse alcune settimane da quando ho condiviso con voi una procedura differente dal solito per procedere alla calibrazione della batteria del Samsung Galaxy S7. Per approfondimenti in merito, vi rimando all'apposita pagina, integrando oggi 13 gennaio quel discorso avviato nel Q4 del 2017 con alcune considerazioni a mio avviso importanti. Tutto nasce da alcuni riscontri da parte di coloro che hanno deciso di seguire quel percorso per ...

Nuove conferme per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - certificati dalla FCC : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione dalla FCC americana, nel frattempo scopriamo nuovi dettagli sulla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove conferme per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, certificati dalla FCC è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - data ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche - prezzo e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9+, ecco la data ufficiale di presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, data ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche, prezzo e uscita Il Mobile World Congress di ...

A quando l’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM? Operatore indietro con Wind e Tre : Molti proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM si staranno chiedendo quando un nuovo aggiornamento raggiungerà i loro telefoni con una nuova patch di sicurezza. Allo stesso tempo, la medesima domanda è nella testa di chi ha tra le mani gli stessi top di gamma serigrafati Wind e Tre Italia che pure sono a corto di update da tempo mentre gli esemplari no brand e quelli Vodafone, oramai da settimane, hanno a disposizione il firmware di ...

Samsung svela il nuovo Galaxy A8 : Samsung ha alzato ufficialmente il sipario sul nuovo Galaxy A8, l’ultimo arrivato della casa sudcoreana, svelato in occasione del CES (Consumer Electronics Show), una delle più importanti fiere dell’elettronica al mondo in corso in questi giorni a Las Vegas. LEGGI ANCHESamsung Galaxy S9, sarà davvero così? Galaxy A8 è il primo dispositivo della gamma Galaxy con doppia fotocamera frontale per scattare selfie luminosi in qualsiasi situazione. Ma ...

Rivelata la probabile scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Scopriamo la probabile scheda tecnica completa dei prossimi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus grazie a un blog cinese. L'articolo Rivelata la probabile scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 toglire notifica ricarica : Disattivare il tono di notifica quando si collega il carica batteria al telefono Android Togliere tono conferma quando si collega caricabatteria.