"Non farò mai,governissimi,governi esterni.O abbiamo una maggioranza o non sarò disponibile a governo con altri".Così il leader Lega,,a "Mezz'ora in più", assicurando che "per il centrodestra il 40% è raggiungibile" "Il Santo Padre dice che dobbiamo accogliere gli stranieri...nel paese che governerò non accoglieremo tutti",dice. Ripropone la "pace sociale" per cartelle Equitalia sotto i 100mila euro ("ti chiedo il 15%"), e Flat tax "sotto il 20%".Sulla Fornero "discorso chiuso:la legge va abolita".(Di domenica 14 gennaio 2018)