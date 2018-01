Salute prima di tutto | Sanità per tutti

Rapporto Pit Salute : sanità pubblica prima scelta ma a caro prezzo : Roma, 12 dic. (askanews) I cittadini vogliono curarsi nel servizio sanitario pubblico, perché si fidano di questo e non possono sostenere i costi di una assistenza privata. Ma fanno i conti con liste ...

Prima di tutto la Salute dei nostri figli : di MoVimento 5 Stelle Veneto Il Rally per l’Italia continua in Veneto. Alle 13:30 Luigi Di Maio sarà a Montecchio Maggiore (Vicenza) dove incontrerà insieme ai nostri portavoce del territorio le mamme preoccupate per la salute dei propri figli, le cui analisi del sangue hanno rilevato una presenza di Pfas 20 volte sopra la norma. In questi incontri veneti raccogliamo i pezzi di mille promesse infrante dal Governo Renzi. Proprio sui Pfas, ...

Salute : doppio primato per la chirurgia oculare dell'ospedale San Gerardo di Monza : Asst Monza e chirurgia oculare 3D (Foto by Chiara Pederzoli) Coppola ha inaugurato così il nuovo corso della sua fresca nomina: con due interventi di chirurgia in streaming 3D, ad oggi la più ...

Salute : a Torino la prima Cell Factory piemontese - preparerà staminali umane epatiche : A Torino nasce la prima Cell Factory piemontese, officina farmaceutica inserita all’interno del Centro Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino. La struttura sarà adibita alla preparazione di Cellule staminali adulte per l’applicazione clinica in terapia Cellulare e terapia genica ed alla produzione di medicinali sperimentali sterili, preparati in asepsi. Nella prima applicazione clinica la Cell Factory verrà ...

Salute : il primato resiste - Italia prima in Europa per aspettativa di vita : La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti da tumori è in aumento, grazie ai progressi della scienza e della medicina e agli interventi di prevenzione e diagnosi precoce. Le risorse economiche ...

Salute : Italia prima in Europa per aspettativa di vita : Il XII Rapporto Meridiano Sanità, presentato oggi a Roma, ha rivelato che l’Italia registra performance superiori alla media europea quanto a stato di Salute della popolazione, soprattutto in riferimento all’aspettativa di vita alla nascita (prima in Europa e seconda al mondo dopo il Giappone) e ai tassi di mortalità. Preoccupanti invece i dati sui fattori di rischio per bambini, l’aspettativa di vita in buona Salute a 50 anni ...

Salute : mangiare subito prima di dormire favorisce il diabete e fa male al cuore : Secondo uno studio pubblicato su ‘Experimental Phisiology’, condotto da ricercatori dell’università autonoma del Messico, consumare alimenti subito prima di andare a dormire favorirebbe le malattie cardiache e il diabete. Cenare tardi aumenterebbe infatti il livello di grassi nel sangue: gli studiosi hanno studiato i ratti, misurando il livello di trigliceridi nel sangue, scoprendo che, in quelli che erano stati nutriti appena ...

G7 Salute - il ministro Lorenzin : un esame prima dell’assunzione dell’antibiotico eviterà le resistenze : “Saranno disponibili per tutti degli esami, delle indagini da fare prima di assumere un antibiotico, in modo di poter prendere l’antibiotico mirato sulla propria malattia e assumerlo quindi anche nel modo piu’ corretto, cercando di evitare al minimo la formazione di antibiotico–resistenza“: lo ha spiegato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. “Questo G7 prende anche l’ eredita’ di quelli ...

Lorenzin : per la prima volta a G7 Salute tema impatto inquinamento : Milano, 4 nov. (askanews) 'Questo G7 è particolarmente importante perchè l'Italia per la prima volta ha portato nel dibattito internazionale il tema dell'impatto dell'inquinamento sulla Salute delle ...