Salmonella nel latte in polvere | Lactalis | l’Italia non è tra gli 83 Paesi coinvolti

Lactalis - l’allarme Salmonella nel latte in povere per neonati si allarga : 83 Paesi coinvolti - ritirate 12 milioni di confezioni : L’allarme per i casi di latte in polvere contaminati da salmonella prodotti dalla Lactalis non riguarda più solo la Francia. Ora i Paesi coinvolti sono almeno 83, come ha confermato Emmanuel Besnier, amministratore delegato del gruppo lattiero-caseario che controlla anche Parmalat e Galbani, in un’intervista al settimanale Le Journal du Dimanche. “Dobbiamo misurare la portata di questo operazione”, ha spiegato, rivelando ...

Latte in polvere alla Salmonella. Lactalis richiama 12 milioni di scatole in 83 paesi : Lo scandalo della salmonella che riguarda il gruppo francese Lactalis ha coinvolto 83 paesi, con 12 milioni di scatole di Latte in polvere che dovranno essere richiamate. L'ha affermato oggi l'amministratore delegato del gruppo Emmanuel Besnier in un'intervista ai media transalpini. "Dobbiamo prendere atto della scala di questa operazione: più di 12 milioni di confezioni sono coinvolte", ha detto, aggiungendo che i distributori "ora sanno ...

