SACCHI VS ALLEGRI L' esperto tecnico continua la sua diatriba | Sarri ha già vinto

Juve - SACCHI : 'Allegri grande allenatore tradizionale. Ha i migliori - ma non li alimenta' : Gioca bene, ma quando c'è da stringere fatica, mentre la Juve è campione del mondo a farlo'. Poi prosegue: 'Ha un grandissimo allenatore tradizionale. Che sviluppa in modo elevato l'ortodossia del ...

SACCHI massacra la Juventus e distrugge Allegri dopo la gara di Napoli - ma tutti i torti probabilmente non ha… : Arrigo Sacchi ci ha abituati a dire sempre ciò che pensa, ed anche in merito a Napoli - Juventus così è stato. Interpellato dal Corriere del Mezzogiorno, l’ex tecnico del Milan ha lodato Sarri e notevolmente bacchettato la Juventus : “Gli eroi sono coloro che fanno ciò che possono. Mi è sembrato di assistere ad un incontro di pugilato tra un peso piuma e un peso massimo. Napoli primo? Ed è per questo che occorre essere grati a Sarri e ...

SACCHI ‘provoca’ la Juve e critica il gioco di Allegri! Poi una frecciata al Milan : Arrigo Sacchi ai microfoni de ‘La Stampa’ ha rilasciato una lunga intervista incentrata per lo più sulla sfida di questa sera tra Napoli e Juventus. L’ex tecnico del Milan si augura di vedere un buon calcio: “Mi piacerebbe assistere a una gara che possa restituirci un po’ di piacere per il nostro calcio dopo la tremenda delusione per il Mondiale non raggiunto. Il Napoli sa giocare solo in una maniera che, ormai, abbiamo ...