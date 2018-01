Ryanair | Da Gennaio Addio Al Bagaglio A Mano Grande!

Ryanair - dal 15 gennaio scatta la rivoluzione dei bagagli a mano : cosa cambia : rivoluzione Ryanair: non ci sarà più la possibilità di portare un trolley come bagaglio a mano sui voli della compagnia low cost irlandese (a meno di non mettere mano al portafoglio). Da...

Ryanair - dal 15 gennaio a bordo con 2 bagagli a mano. Ma senza tariffa speciale il trolley finisce in stiva : Da lunedì 15 gennaio scatta una vera e propria rivoluzione sui bagagli a mano per i passeggeri Ryanair. Sarà infatti possibile portare a bordo due bagagli a mano se si acquista il pacchetto Premium, altrimenti sarà concesso portare con sé solo una borsetta o uno zaino, non più il trolley. Questo, a prescindere dalle dimensioni, sarà registrato e sistemato gratuitamente in stiva. Non solo, borse e zaini dovranno rientrare ora nelle nuove ...

Ryanair - parte la trattativa con piloti. Accordo entro gennaio : (Teleborsa) - Ryanair punta ad arrivare a un Accordo con i piloti italiani entro la fine del mese di gennaio Dopo la dura battaglia tra Ryanair e i piloti che si è conclusa con l'azienda che ha deciso ...

Ryanair - ANPAC : il 9 gennaio primo incontro con i vertici : (Teleborsa) - Dopo la dura battaglia tra Ryanair e i piloti che si è conclusa con l'azienda che ha deciso di riconoscere il sindacato, domani 9 gennaio si svolgerà il primo incontro tra la ...