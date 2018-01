Rugby a 7 | secondo raduno del 2018 per l’Italia maschile | i 20 convocati del CT Andy

Rugby - Guinnes Pro 14 2018 : secondo tempo da sogno. Terza vittoria di fila per la Benetton Treviso : E sono tre di fila. La Benetton Treviso non si ferma più e continua a macinare vittorie su vittorie nel Guinnes Pro 14: la spinta data dai successi nel doppio derby natalizio con le Zebre è servita ad acquisire autostima per iniziare al meglio anche questo 2018. A Monigo infatti i padroni di casa si impongono con una gran rimonta per 27-21 sui sudafricani Cheethas. La prima frazione è da dimenticare: gli azzurri non partono forte, anzi, ...