Rossi | Il Vicenza riparta dai tifosi

Rossi : "Spero che il Vicenza torni in A" : 'Il momento è difficile, soprattutto per i tifosi, ma io confido che qualcuno sia in grado di prendere in mano le redini del Vicenza e riportarlo ai livelli in cui merita e che gli compete, ossia in ...

Rossi : Spero che il Vicenza torni in A : Vicenza, 14 GEN - "Il momento è difficile, soprattutto per i tifosi, ma io confido che qualcuno sia in grado di prendere in mano le redini del Vicenza e riportarlo ai livelli in cui merita e che gli ...

Rossi : Spero che il Vicenza torni in A : (ANSA) - Vicenza, 14 GEN - "Il momento è difficile, soprattutto per i tifosi, ma io confido che qualcuno sia in grado di prendere in mano le redini del Vicenza e riportarlo ai livelli in cui merita e ...

Vicenza Calcio - chiesto il fallimento del club quarant’anni dopo il secondo posto in A. Paolo Rossi : “Grande amarezza” : Esattamente quarant’anni dopo il leggendario secondo posto nel campionato di serie A della stagione 1977-78, dietro la Juventus, il Vicenza Calcio è arrivato al capolinea. dopo gli stipendi non pagati ai calciatori e la minaccia di non scendere in campo, adesso arriva la richiesta formale di fallimento della società che alle un tempo si chiamava LaneRossi Calcio ed era finanziata dal gruppo tessile. La Procura della Repubblica ha chiesto ...

Vicenza pRossimo al fallimento - Paolo Rossi : 'Sono amareggiato' : ROMA - Altro libro di storia che si chiude: il Vicenza Calcio è ormai pRossimo ad un fallimento inevitabile. E chi ha scritto le pagine di questo libro, come il Campione del Mondo '82 Paolo Rossi , non può che dispiacersi: 'Sono un vero appassionato del Vicenza e il mio stato d'animo è di vera amarezza. Siamo sull'orlo del baratro, non so cosa potrà succedere, ma penso ...

Vicenza sull’orlo del baratro : il commento amaro dell’ex Paolo Rossi : “Sono un vero appassionato del Vicenza e mi sento con questo stato d’animo di vera amarezza. Siamo sull’orlo del baratro, non so cosa potra’ succedere, ma penso che la sorte ci riservera’ il fallimento”. Cosi’ Paolo Rossi, campione del mondo nell’82 e bandiera del Vicenza, parla a Premium Sport del possibile fallimento della societa’ berica. “E’ stata una lenta agonia: noi ...

Rassegna su Paolo Rossi - tappa a Vicenza : ... è stata inevitabilmente scelta dall'organizzazione dell'evento tra le 18 tappe mondiali previste nell'ambito del tour in tutto il mondo, che si concluderà nel 2020. Anche nel capoluogo berico i ...

Diretta / Pordenone Vicenza (risultato live 2-1) streaming video Sportube : i biancoRossi riaprono il match : Diretta Pordenone Vicenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 21:40:00 GMT)