Roma | offerta del Guangzhou Evergrande per Nainggolan

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres : importante offerta da Istanbul (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: per Bruno Peres si fa avanti con forza il Galatasaray, che avrebbe predisposto un’offerta da 9 milioni più bonus(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Roma - offerta di rinnovo a Florenzi : le cifre : Alessio Florenzi si avvicina al rinnovo di contratto. Come riporta Sky Sport , la Roma è pronta a offrire 3 milioni di euro all'anno al 24 giallorosso.

Nainggolan-Roma - è crisi : dalla Cina c'è una clamorosa offerta da 40 milioni : Il Guangzhou Evergrande si fa avanti per il Ninja. I giallorossi provano a strappare alla concorrenza Barella

Mercato Roma : Nainggolan - mega offerta dal Guangzhou di Cannavaro : L'ultima notizia di Mercato , riportata da La Gazzetta dello Sport, è quella che vuole il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro pronto a spendere 40 milioni di euro per Nainggolan . Sotto ...

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? il Guangzhou prepara una super offerta : Calciomercato Roma – La bravata di Capodanno rischia di costare cara a Nainggolan. Come è giusto che sia, la Roma è pronta a punire il giocatore non solo con una multa ma probabilmente anche con la tribuna per la sfida con l’Atalanta. Un segnale forte da parte del club giallorosso per mettere le cose in chiaro anche per il futuro. Nel frattempo attorno al centrocampista belga cominciano a circolare nuovamente rumors di mercato. ...

Roma - offerta dalla Cina per Nainggolan : i dettagli : Roma, offerta dalla Cina per Nainggolan: i dettagli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, offerta dalla Cina PER Nainggolan – I rapporti tra Radja Nainggolan e la Roma sembrano essere ai minimi storici. Nonostante la multa, il club giallorosso non avrebbe ancora digerito il video con tanto di alcool e bestemmie girato dal belga la notte di Capodanno. ...

DIRETTA/ Juventus-Roma (risultato finale 1-0) info streaming video e tv : vittoria sofferta per i bianconeri! : DIRETTA Juventus Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il big match dell'Allianz Stadium infiamma la diciottesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:34:00 GMT)

Pendolaria 2017 - Roma-Lido la linea peggiore. “Offerta in aumento solo per i 170mila viaggiatori dell’alta velocità” : Aumenta l’offerta di treni ad alta velocità, mentre il servizio per i pendolari continua a peggiorare. Basti pensare che 7 anni fa, prima dei tagli, circolava il 6,5% di treni regionali in più e il 20% degli Intercity. Eppure i viaggiatori che beneficiano dei servizi ad alta velocità sono 170mila contro i tre milioni circa di pendolari che si spostano ogni giorno. Questi i dati emersi dal dossier Pendolaria 2017 pubblicato da Legambiente che ...