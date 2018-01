Roma - mozione M5S : Bimbi in aula anche senza vaccini : Antivax in Campidoglio. I grillini capitolini hanni depositato una mozione con la quale si chiede al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di “consentire alle bambine e ai bambini non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, di giungere alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione della continuità educativa e didattica”.Nella mozione si invita a “porre in essere tutte le ...

Roma - addio a Spelacchio : avviata la rimozione [FOTO] : 1/92 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Roma - luci spente per Spelacchio : avviata la rimozione [FOTO] : 1/30 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Roma - Spelacchio se ne va sotto la pioggia. Via alla rimozione dell’albero di Natale più sbeffeggiato : Lavorano da questa mattina presto gli operai del comune di Roma per rimuovere “Spelacchio”, l’albero di Natale che tanto ha fatto discutere sotto le festività per la sua agonia. Già rimosse diverse palle e la stella issata sulla punta, nel pomeriggio invece verranno tolte le luci. Una volta sgomberato completamente, anche l’albero verrà portato via, in serata o al più tardi domani in mattinata. L'articolo Roma, ...

RomaNZO FAMIGLIARE / La promozione di Agostino. Anticipazioni prima puntata e diretta : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni 8 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Micol scopre di essere rimasta incinta e chiede al nonno di non dire nulla alla madre.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:47:00 GMT)

Roma - Fdi : ottenuto Consiglio su Multiservizi e mozione su A24 : Roma, 8 gen. (askanews) 'Mentre i grillini confermano a più riprese di non saper governare la città, tornano a galla tutti nodi non risolti dopo 18 mesi di consiliatura. E tra questi il grande ...

Roma - da M5S una mozione per 'riabilitare' Ovidio - ma è copiata dal web : L'intento, per quanto non di strettissima attualità amministrativa, può sembrare lodevole. 'Riparare al grave torto subito da Ovidio da parte di Augusto' revocando 'il decreto con cui l'imperatore lo ...

Per Natale il Bioparco di Roma propone una promozione speciale : Il Bioparco di Roma propone una promozione speciale, valida sino al 6 gennaio 2018: acquistando il biglietto on line (eslcusivamente) si ha diritto all’ingresso al Bioparco a 8 Euro sia per gli adulti (prezzo pieno: € 16.00) che per i…Continua a leggere →

Approvata la mozione sulla diretta online delle sedute consiliari dell'Unione della Romagna faentina : ... sarà avviato nel minor tempo possibile, previa modifica del Regolamento e valutando le scelte tecniche ottimali, un servizio di streaming online delle sedute consiliari, live e on demand, identico a ...

Serie A2 - La Virtus Roma presenta Bechi : "Grande emozione allenare qui" : Roma - In casa della Virtus Roma è stato il giorno di coach Luca Bechi: l'allenatore toscano, che ha esordito sulla panchina giallorossa nel match perso mercoledì dalla Virtus a Cagliari, è infatti ...

Roma. Programma mirato di rimozione delle foglie in oltre mille strade : Sono ben 1.035 le strade alberate dove Roma Capitale e Ama hanno messo a punto un Programma mirato di rimozione delle foglie. Intensificata la pulizia di marciapiedi, tombini e caditoie, con più interventi a partire da novembre – il mese per…Continua a leggere →

Roma - M5S boccia in Assemblea mozione Fdi su cambio sede Tritone : Roma, 21 nov. (askanews) Con 26 voti d'astensione il M5S capitolino ha respinto la mozione di Fdi nella seduta d'Assemblea odierna nella quale si prevedeva l'impegno per la sindaca di Roma, Virginia ...

Roma-Lazio - coreografia da brividi per Gabriele Sandri : emozione e lacrime [FOTO E VIDEO] : 1/5 ...

Roma-Lazio - è derby. Totti : 'Per me emozione nuova' : Mi auguro che il derby di oggi sia una festa per lo sport, il mio sport, il più bello, quello che amo da sempre e che mai smetterò di amare!'. LEGGI ANCHE Derby Roma-Lazio, ecco il piano per la ...