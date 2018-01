Roma | i tifosi in rivolta contro Pallotta

Roma - rottura tifosi-Pallotta : pesanti striscioni contro il presidente giallorosso [FOTO] : striscioni PALLOTTA – La Roma non sta attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce da partite deludenti ma in casa giallorossa bisogna fare i conti anche con altri problemi fuori dal campo. Dopo il caso Nainggolan che adesso sembra rientrato, furia di alcuni tifosi contro il presidente Pallotta. I supporter non hanno gradito alcune dichiarazioni del numero uno giallorosso, è stato chiesto di inserire più telecamere ...

Domani incontro di tifosi della Juventus al centro di Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Juventini in festa a Roma. Molti tifosi della 'Vecchia Signora' si incontrano Domani dalle ore 15 alle 18, al Mercato Nomentano di via Alessandria. In programma c'è 'Eventibus'...

Roma - Pallotta choc : 'Nel Nord Italia i tifosi litigano meno. A Roma e Napoli invece...' : Pallotta ha partecipato stamattina al convegno 'Leaders in Sport - Meet Innovation e trattato anche il tema sicurezza con frasi che non sono piaciute a parte della tifoseria Romanista: ' Chi ha mai assistito ad una partita in Italia? Sapete com'è un derby tra ...

Pallotta : 'Roma - tutti vogliono lo stadio tranne i tifosi laziali. Odiavo il calcio. Perché in Italia non arrestano gli ultrà?' : Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e io vorrei che l'1% avesse la Roma come sue secondo team preferito, per tutte le cose che facciamo. Questo vorrebbe dire avere 30 milioni di fans e ...

Roma - tifosi ancora inquieti. Anche Perotti e Fazio nel mirino dei social : Non è un periodo fortunato per la comunicazione in casa Roma. Dopo il Capodanno di Nainggolan, che ha fatto il giro del mondo, stavolta è toccato a Diego Perotti chiarire il suo pensiero in merito al ...

Roma - la dichiarazione di Perotti che non fa felici i tifosi : Arriva il momento in cui un giocatore pensa solo alla Coppa del Mondo . Ovviamente voglio fare bene nel mio club, ma darò tutto per avere questa chance, è una delle mie ultime possibilità. Darò tutto ...

Polveriera Roma - Kolarov litiga con i compagni : “mi avete rotto…”. E i tifosi si indignano per le vacanze! : Il giocattolo quasi perfetto di Eusebio Di Francesco di inizio stagione sembra essersi rotto. La sua Roma non è più ‘magica’: fuori dalla Coppa Italia e tagliata fuori ormai dalla lotta scudetto. La causa? Un mese di dicembre e un inizio di gennaio da dimenticare. I giallorossi non sanno più vincere e anche il gruppo non sembra essere più unito come ad inizio campionato. Emblematico quanto accaduto nell’intervallo del match ...

Atalanta - rientro da eroi : tifosi impazziti - delirio dopo il successo contro la Roma [VIDEO] : L’Atalanta continua ad incantare e dopo l’impresa in Coppa Italia si conferma anche in campionato, partita fantastica per la squadra di Gasperini in campionato contro la Roma, blitz esterno firmato da Cornelius e De Roon, inutile la rete nella ripresa di Dzeko. I tifosi sono sempre più impazziti dell’Atalanta che sta regalando soddisfazioni incredibili ai propri tifosi, nessun obiettivo è irraggiungibile per questa squadra e ...

Roma-Atalanta - i tifosi della ‘Dea’ suonano la carica sul web : “distruggiamo i giallorossi” : Roma-Atalanta sarà il primo posticipo di questa 20^ giornata di Serie A. I giallorossi vogliono a tutti i costi tornare a conquistare i tre punti dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Di fronte però ci sarà un’Atalanta reduce dalla vittoria in Coppa Italia con il Napoli. E i tifosi della ‘Dea’ non hanno intenzione di accontentarsi, sul web i supporter bergamaschi hanno suonato la carica con proclami ...

La Roma e il caso Nainggolan : sigarette - alcool e bestemmie : i tifosi si dividono : Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino, la sconfitta contro la Juve e il pareggio contro il Sassuolo, a complicare le cose in casa Roma arriva la diretta di Capodanno di Radja ...

Dzeko in crisi per l’astinenza di goal? Il bosniaco si ‘consola’ in discoteca - tifosi della Roma furiosi [FOTO] : La Roma ha chiuso il 2017 con un deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Edin Dzeko ha proseguito nella sua astinenza da goal dimostrando di attraversare un periodo non certo positivo. Il bosniaco però ha trovato comunuque il modo di festeggiare: dopo la sfida con i neroverdi l’attaccante è volato in Croazia, sfruttando il giorno libero concesso da Di Francesco, per assistere al concerto di Zeljko Joksimovic, cantante serbo affermato ...

Juventus-Roma - tifosi giallorossi furiosi sui social : insulti al difensore Benatia : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Juventus e Roma, una partita ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri che ha vinto con il minimo scarto l’importante scontro per lo scudetto, niente da fare per Di Francesco che ha accarezzato il gol con la clamorosa occasione nel finale sui piedi di Schick. Il marcatore è stato il difensore Benatia che sta tornando ai livelli di Roma e sta diventando sempre più ...

Roma - i tifosi non perdonano Schick : '42 milioni per spararla addosso al portiere' : Disperati, stanchi ed abbattuti: i 2100 tifosi della Roma che sono tornati da Torino dopo aver assistito all'ottava vittoria bianconera della Juventus allo Stadium, non hanno voglia di sfoggiare ...

Juventus-Roma - anche i giocatori cantano il coro dei tifosi : La Roma fa gli auguri a tutti i suoi tifosi sui social intonando il coro "Voglio solo star con te" che generalmente infiamma tutto lo Stadio Olimpico quando scendono in campo i giocatori giallorossi. ...