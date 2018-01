: RT @laperlaneranera: Corte dei Conti Renzi incapace di percepire l'illegittimità del suo operato Assunse 4 funzionari senza titolo alla Pro… - di_dioniso : RT @laperlaneranera: Corte dei Conti Renzi incapace di percepire l'illegittimità del suo operato Assunse 4 funzionari senza titolo alla Pro… - ubeneb : @RaiNews Senza scomodare Jim Messina o qualche altro guru, se Gori vuol rimanere in corsa per la Regione è bene che… - IMoresi : RT @laperlaneranera: Corte dei Conti Renzi incapace di percepire l'illegittimità del suo operato Assunse 4 funzionari senza titolo alla Pro… - Tzroghi : RT @LelloEsposito5: Renzi-De Benedetti, così i media hanno oscurato lo scandalo - demian_yexil : RT @LelloEsposito5: Renzi-De Benedetti, così i media hanno oscurato lo scandalo -

"Non è tempo di rottamazione,è vero, ma se non ci fosse stata,la classe politica sarebbe sempre la stessa". Così il segretario Pd, a Milano, a un incontro in cui il ministro Calenda aveva detto:"Siamo stati il governo della costruzione, non della rottamazione". Al centrodestra dice di "non sottovalutare Gori", candidato Pd alla Regione Lombardia. Ribadisce: "Dobbiamo vincere contro i 5 Stelle,l'incompetenza elevata a orgoglio".Poi,invita a "non credere a chi dice che è finito il tempo della politica. Serve impegno"(Di domenica 14 gennaio 2018)