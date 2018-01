Renzi | noi fatto la rottamazione | altri vogliono la restaurazione

Renzi : 'Nostro avversario è l'incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Davigo smentisce incontro con Grillo e ...

Di Maio : usano Roma e Torino contro di noi. E Appendino attacca Renzi : L'allarme è suonato negli ultimi giorni. Prima gli attacchi del presidente del Consiglio Gentiloni contro Virginia Raggi: 'Amministrazione inefficiente'. Poi le difficoltà di Torino: la consigliera ...

Renzi vuole sfilare i moderati a Berlusconi : "La sfida è tra noi e M5S" : Un appello ai moderati che suona quasi come un corteggiamento. A farlo è il segretario Pd Matteo Renzi, che da Torino, dove è in corso l'assemblea degli amministratori locali del Pd, si è rivolto all'elettorato moderato con un messaggio perentorio: alle elezioni di marzo la sfida è tra Pd e M5S, chi non vuole i 5 Stelle al governo non può che votare dem."Se guardate i giornali gli editorialisti hanno già ...

Lazio - LoRenzin : LeU con Pd solo senza di noi? Inverosimile : Civica Popolare è una forza politica, non è una lista elettorale o un'alleanza istituzionale ma stiamo parlando di una forza politica che si allea strutturalmente in una alleanza politica, in una ...

Renzi : cav e Salvini indietro - noi avanti : 12.38 "Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini torna indietro sui vaccini. La destra italiana di oggi è questa qui. Noi vogliamo andare avanti. Per l'Italia, senza paura". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Renzi.

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'obbligoLoRenzin : è l'estremismo dell'incompetenza : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.