Renzi | «L' incompetenza il nostro avversario | sfida con M5S Uniti per portare uno del Pd

Renzi : 'Nostro avversario è l'incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Davigo smentisce incontro con Grillo e ...

Renzi : 'Nostro avversario incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Intanto Davigo smentisce incontro con ...

Elezioni - Renzi : incompetenza nostro nemico. Duello con Di Maio : Torino, 13 gen. (askanews) E' scontro a distanza in terra piemontese, a cinquanta giorni dal voto, tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio, oggi entrambi a Torino. Dal Lingotto, dove si è svolta l'assemblea ...

Renzi : "Il nostro avversario alle prossime elezioni politiche è l'incompetenza" : 'L'incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche'. Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all'...

Renzi : “Il nostro avversario alle prossime elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

Renzi CONTRO M5S/ "Nostro avversario è l'incompetenza". Poi temporeggia sulla premiership : "Sarà uno del Pd" : RENZI CONTRO M5s: il segretario del Pd, dal Lingotto di Torino, mette in guardia dall'incompetenza dei grillini. Attacchi a Berlusconi e centrodestra, ma sulla premiership prende tempo...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Renzi : “Il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

Renzi : "Il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche è l'incompetenza" : 'L'incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche'. Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all'...

Renzi : «Gioco di squadra per portare uno del Pd a palazzo Chigi. Sfida con incompetenza M5S» : Al via la campagna elettorale Pd con il segretario Matteo Renzi che dall'assemblea degli amministratori locali dem attacca il M5s dicendo che «l'incompetenza è il nostro...

Elezioni 2018 - Renzi : "Avversario è l'incompetenza. Sfida Pd-M5s" : "Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi in campagna elettorale, anche il presidente del Consiglio è intervenuto in questa bagarre politica. Pensavo che Gentiloni avesse rispetto ...

Renzi : 'Nostro avversario è l'incompetenza del M5S. Possiamo vincere' - : Nel suo intervento all'assemblea nazionale degli amministratori locali dem al Lingotto, l'ex premier ha fatto riferimento all'operato dei sindaci di Roma e Torino. E ha aggiunto: "Ci sono 50 giorni ...

Elezioni - Renzi : “Sfidiamo M5s e la sua incompetenza - non il centrodestra. Al governo? Basta che sia nome del Pd” : Mentre i sondaggi indicano il centrodestra vicino alla soglia spartiacque del 40%, il pensiero di Matteo Renzi è uno soltanto: il Movimento Cinque Stelle. “Se guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito”, dice il segretario ...

Renzi : sfida è tra noi e M5s - nostro avversario è l'incompetenza : Torino, 12 gen. (askanews) 'La legge elettorale per due terzi non premia le coalizioni ma il primo partito. I commentatori parlano di sondaggi senza aver letto come funziona le legge elettorale. La ...

Renzi : "Sfidiamo l'incompetenza del M5S". E attacca il centrodestra : Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteo Renzi inizia con un suo vecchio pallino: 'Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano ...