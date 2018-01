Regionali | Pirozzi | ' Mi candido anche se Berlusconi non vuole'

ZINGARETTI-GRASSO - VERSO L'INTESA/ Regionali Lazio 2018 - "svolta a sinistra" : centrodestra 'ko' con Pirozzi : Elezioni Regionali Lazio 2018, ultime notizie. VERSO accordo ZINGARETTI-GRASSO, Partito Democratico e Liberi e Uguali correrebbero insieme.

Regionali : Gotor - parole Pirozzi sconcertanti : "Le parole del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi lasciano sconcertati". Lo afferma il senatore di Mdp " Liberi e Uguali Miguel Gotor. "La politica italiana non ha bisogno di nostalgici del fascismo e chi sostiene che un dittatore come Benito Mussolini abbia fatto grandi cose non dovrebbe candidarsi alla guida di un'importante regione ...

Regionali Lazio - Pirozzi finge di smontare il comitato : “Non mi ritiro” : Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” Il sindaco di Amatrice pubblica sui social un video in cui si vede qualcuno che smantella il suo comitato elettorale per dire a tutti che quella “è solo una fake news” e promette: “Lavoreremo per il Lazio” Continua a leggere L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: “Non mi ritiro” sembra essere il ...

Regionali Lazio - Pirozzi : chi strumentalizza mie parole mi teme : Roma, 13 gen. (askanews) 'Gli amici di Zingaretti che strumentalizzano le mie parole dette in una trasmissione radio, stravolgendo il senso e invitando Forza Italia a non sostenermi, ha visto i ...

Regionali Lazio - centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Regionali Lazio - Pirozzi : Duce grande in politiche sociali : Roma, 13 gen. (askanews) 'Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il paese lo ha fatto vedere anche Rai Tre. Mentre tra le cose sicuramente brutte ...

Regionali Lazio - Pirozzi : mai stato a Predappio : Roma, 13 gen. (askanews) -'A Predappio in 'pellegrinaggio' non ci sono mai stato. Semmai andrei dal Papa e a a Lourdes, dove in effetti sono stato. I pellegrinaggi si fanno nei luoghi dove ci sono i ...

Regionali Lazio - Pirozzi : sono contrario ad adozioni gay : Roma, 13 gen. (askanews) 'Il terremoto mi ha insegnato che bisogna rispettare le diversità, noi siamo stati aiutati da tutti, da persone anche con varie estrazioni sessuali. Sulle adozioni gay sono ...

Regionali Lazio : Pirozzi scherza e mette in scena la 'ritirata' : Roma, 12 gen. (askanews) Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della regione Lazio, lascia la corsa e a testimoniare 'l'abbandono' del comitato un video postato su Facebook. scena, Roma, via ...

Regionali Lazio - Pirozzi : con Meloni ho parlato martedì : Roma, 11 gen. (askanews) 'L'ultima volta che ho sentito Giorgia Meloni è stata martedì, quando mi ha comunicato che non intende candidarsi alla presidenza della Regione Lazio, come le avevo proposto'. ...

Regionali Lazio - Pirozzi : non mi ritiro resto in corsa : Roma, 9 gen. (askanews) 'Mi sono sentito con Giorgia Meloni, mi ha ringraziato per il mio interesse per la sua candidatura alla Regione Lazio, però mi ha annunciato che lei non ha nessuna intenzione ...

Regionali Lazio - Pirozzi : “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” : Regionali Lazio; Pirozzi: “Candidatura Meloni? Sarebbe un atto d’amore e un risarcimento dopo la sconfitta a Roma, ma forse qualcuno gioca a perdere. Gasparri? Meglio... L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi: “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” su Roma Daily News.

Regionali Lazio - Pirozzi : passo indietro solo se si candida Meloni : "solo di fronte a un atto d'amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia Meloni farei un passo indietro. Senza pretendere nulla in cambio. Altrimenti vado dritto fino alla fine".

Regionali Lazio - Pirozzi : nel programma non prometterò la Luna : Roma, 4 gen. (askanews) 'Nel nostro programma non verrà promessa la Luna, io non posso promettere che cambierà tutto, ma sicuramente ci sarà il massimo impegno e la massima determinazione affinché ...